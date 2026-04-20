最大90%OFF、amood × MUCENT 限定コラボ企画展を1週間開催

ABLY Corporation., Inc.

ABLY運営の日本向けファッションプラットフォームamood(アムード)が、4月20日(月)から26日(日)までの1週間、人気ブランドMUCENT(ムセント)とのコラボ限定企画展を開催します。春から夏にかけての新作アイテムを最大90%OFFで手に入れられるこの企画展は、期間限定での開催となるため、MUCENTファンにとって見逃せないチャンスです。

イベントページ：https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20436(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20436)

■ 企画展概要

・開催期間 2026年4月20日(月) 00:00 ～ 2026年4月26日(日) 23:59

・主な特典 最大90%OFF（全商品に使える20%追加割引クーポン含む）

■ 企画展詳細

MUCENTはamood内でも屈指の人気を誇るブランドで、今回の限定企画展では春夏の新作アイテムを特別価格でご紹介します。期間中は全商品に使える20%割引クーポンが配布され、商品自体の割引と併用することで最大90%OFFという破格のお買い物体験をお楽しみいただけます。新シーズンのコーデをお考えの方は、ぜひこの機会をお見逃しなく。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

https://www.amood.jp/products/18996637https://www.amood.jp/products/20708194https://www.amood.jp/products/19557148https://www.amood.jp/products/18322849

■ amoodについて

「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。

▶︎ イベントページ：https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20436(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20436)

▶︎ MUCENT 公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/

▶︎ MUCENT ショップページ：https://www.amood.jp/market/53149

■ 会社概要

会社名：ABLY Corporation., Inc.

サービス名：amood（アムード）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/