ＷＡＳＨハウスが主催するライブイベント第3弾『ミリオンフェス3 in 博多どんたくアイドル祭』開催決定！
ＷＡＳＨハウスのライブイベント第3弾『ミリオンフェス3 in 博多どんたくアイドル祭』！
過去最多アイドル13組のステージに加え、大好評の『じゃんけん大会』『なりきりアイドル体験』を開催。
どんたくの熱気に包まれた博多で、ＷＡＳＨハウスがこどもの日を盛り上げます！
さらに、イベントの様子は公式YouTubeチャンネルや全国のＷＡＳＨハウス21店舗で生配信（予定）。
■概 要ミリオンフェス3 in 博多どんたくアイドル祭
開催日時：2026年5月5日(火・祝) 11:50～18:00
主 催：ＷＡＳＨハウス株式会社
入 場：無 料
会 場：ベイサイドプレイス博多（福岡県福岡市博多区築港本町13番6号）
※アクセス案内はこちらから(https://www.baysideplace.jp/access/)
詳しくはＷＡＳＨハウスホームページ(https://www.wash-house.jp/news/detail.php?id=451)をご確認ください。
■開催内容- 過去最多！人気アイドル13組のライブステージ！
- 最高級A5ランク宮崎牛100kgを100人で山分け！『じゃんけん大会』
- あなたも憧れのステージに！こどもの日『なりきりアイドル体験』出演アイドルが子どもたちをエスコート。ステージでポーズを決めて、思い出の写真を残そう！※参加には事前の申し込みが必要です。定員に達し次第締め切りとなります。
詳しくはＷＡＳＨハウスホームページ(https://www.wash-house.jp/news/detail.php?id=451)をご確認ください。
■出店ブース- ミヤチク…宮崎牛サイコロステーキ、ビール
- ヌルボン…黒毛和牛ビーフソーセージ、オリジナルアイスクリーム、オリジナルポテトチップス
- 辛麺屋 桝元
- デーモンマットレス体験イベント
- 各アイドル特典会
■イベントMC
藤咲まりな / MEI
■出演アーティスト(13組)
IQプロジェクト研究生 / i Moon / 雨模様のソラリス / 歌磨戦隊キューティーマスカッツ / UMATENA / 折原伊桜 / Girls be bad / きのホ。 / 九州女子翼 / JINKS / めたセン / LinQ / ルナリウム
※五十音順
■生配信
ＷＡＳＨハウス公式Youtubeチャンネル、全国21店舗のディスプレイでイベントの模様を生配信！！
ＷＡＳＨハウス公式Youtubeチャンネルはこちらから(https://www.youtube.com/@wash4195)
【生配信予定のＷＡＳＨハウス店舗】
福岡県：アイランドアイ店、福岡香椎神宮駅前店、福岡長尾店、トライアル飯塚庄内店
長崎県：佐世保椎木店
宮崎県：宮崎小松店、宮崎恒久店、延岡愛宕店、延岡野田店
熊本県：熊本近見店、熊本月出店、熊本戸島西店、熊本横手店、合志御代志店
鹿児島県：国分福島店
沖縄県：ドラモリうるま具志川店
岡山県：倉敷中庄店
広島県：福山野上店、三原宮浦店
香川県：小豆島内海店、高松元山店
※店舗数は増減する場合があります
■協 賛
ミヤチク / JAみやざき / 東京海上日動 / JR九州 / ヌルボン / マリンワールド / 桝元 / 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 / 西日本液化ガス / テレビ宮崎 / デーモンマットレス / 味の兵四郎