Coke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）合計23,000本以上が当たる！「LINEマンガ」で「コカ・コーラガチャ」を開催！なくなり次第終了

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日4月20日（月）より、Coke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）または時短アイテムが当たる「コカ・コーラガチャ」を開催します。

「LINEマンガ」アプリにて、本日4月20日（月）よりCoke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）または時短アイテムが必ず当たる「コカ・コーラガチャ」を開催します。

ガチャチケット1枚でガチャセンターの「コカ・コーラガチャ」を回すことができます。

1等は対象の自販機で使えるCoke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）、2等以降は「LINEマンガ」の毎日無料のチャージ時間を短縮できる時短アイテムが当たります。

1等は23,000本以上ご用意しており、本企画は1等の景品がなくなり次第終了となります。

なお、4月中は「LINEマンガ」のLINE公式アカウントの友だち限定で、毎日ガチャチケットを手に入れることができます。

この機会に、「LINEマンガ」でマンガを楽しみながら「コカ・コーラガチャ」にもご参加ください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■「コカ・コーラガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、ガチャチケット1枚でガチャセンターの「コカ・コーラガチャ」を回すことができます。4月中は「LINEマンガ」のLINE公式アカウントの友だち限定で、毎日ガチャチケットを手に入れることができます。

1等には対象の自販機で使えるCoke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）を23,000本以上ご用意しています。

※参加にはLINEログインが必要です。

開催期間：2026年4月20日（月）0：00～なくなり次第終了

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等：Coke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）

2等：時短アイテム 23個

3等：時短アイテム 15個

4等：時短アイテム 5個

※1等のCoke ONドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）のコードは2026年4月末にマイメニュー > あなたへのお知らせより配布いたします。

※コードの有効期限は、2026年7月末となります。

※時短アイテムの有効期限は、付与日から7日後となります。

※受け取った時短アイテムの有効期限はマイメニュー > 時短アイテム > 保有時短アイテムから確認することができます。

※ガチャは1等の景品がなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※ガチャの賞品内容や、必要チケット枚数は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※その他注意事項はガチャセンター上部の「？」よりご確認ください。

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower