SNSで話題沸騰！ ディズニー映画『ズートピア』ニック・ワイルドの公式ファンブックが本日発売！
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』に登場する、キツネの詐欺師ニック・ワイルド。続編の『ズートピア２』は前作を超えて世界的ヒットを記録し、ニックの“沼”にハマる人も続出しました。
『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』は、そんなニックの魅力を120％凝縮した公式ファンブック。本日2026年4月20日（月）、講談社より発売しました。
本書は、制作決定直後にXにて「#今日もまたニック沼」キャンペーンを実施。ニックファンの方々から、こだわりの推しポイントなど、ニックへの愛あるメッセージがたくさん届きました。
予約受付開始以来、SNSでは大きな反響を呼び、Amazonランキング7冠・楽天ブックス1位(*)を達成しました。(*)楽天ブックス「本 映画」カテゴリーにおいて（2025/12/23調べ）
【初版限定】特典“ニックの名札”風シール付き
さらに、初版限定特典として“ニックの名札”風シールが付きます。ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のパートナー・セラピーシーンでニックが貼っていた名札を再現したシールです。
※初版限定特典は、電子書籍には付きません。
〈主な収録内容〉
■さあ、『ズートピア』の世界へ！
■ニック・ワイルドを語る7つのキーワード
■ニック語録
■スペシャルコンテンツ
・映画『ズートピア』前日譚「ニック＆フィニックの さあ、ひと仕事だ！」
・日本語吹き替え版ニック・ワイルド役 森川智之さんインタビュー
・ニックへの愛を綴ろう(ハート)
＞書誌情報
書名：今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？
https://amzn.to/4akJ0PV(https://amzn.to/4akJ0PV)
定価：1980円（税込）
サイズ：たて188mm×よこ128mm
フルカラー96ページ
カバー付き／上製本
発売日：2026年4月20日（月） ※発売日は書店によって異なる場合があります。
講談社刊
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https://cocreco.kodansha.co.jp/search?q=%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%94%E3%82%A2&kind=book
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