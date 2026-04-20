【岡山大学】SDGsと経済性を両立する『ふくらはぎ用リユースカフ』を共同研究開発～医療従事者の負担軽減と廃棄物削減を実現する、持続可能な医療モデルの構築～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山大学病院と日東工器株式会社は、静脈血栓予防装置（逐次型空気圧式マッサージ器）の「ふくらはぎ用リユースカフ」を共同で研究開発しました。- 物価高騰と廃棄物問題への対応策として、単回使用（使い捨て）製品と同等の使いやすさと、高い耐久性・洗浄性の両立を目指しました。- 「患者さんの快適性」「医療従事者の業務効率化」「病院のコスト削減」を考慮し、多面的な課題解決と循環型社会への貢献を目指します。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院医療技術部（臨床工学部門）の岩藤 晋 臨床工学技士らの研究グループは、日東工器株式会社（東京都）との共同研究により、静脈血栓予防装置（逐次型空気圧式マッサージ器）の「ふくらはぎ用リユースカフ」を研究開発しました。



手術中や手術後の患者さんは、足の血流が悪くなり血栓ができやすくなります。これを防ぐため、足を空気圧でマッサージする装置が使われますが、近年は衛生管理の観点から、足に巻くカフ（脚用カバー）を「一度使ったら捨てる（単回使用）」運用が主流となっていました。しかし、コストの増大や多量の廃棄物発生が課題となっていました。



本プロジェクトでは、「捨てるのではなく、安全に回す」をコンセプトに、大学病院の臨床工学技士とメーカーが協力。耐久性のある素材とシンプルな構造を採用することで、確実な洗浄・乾燥に対応した次世代型「リユースカフ」を完成させました。



研究開発にあたっては、現場の看護師や臨床工学技士へのヒアリングとアンケートを実施。試作品を用いた洗浄評価や、ホース位置や肌あたりの微調整を繰り返しました。患者さんの快適性を追求しつつ、看護師の操作性に配慮したデザインに仕上げました。これにより、病院における廃棄物とコストの削減および、資源の有効活用が可能になります。本成果は、SDGs時代における「持続可能な医療」の選択肢の一つを示すものです。

本情報は、2026年3月27日に岡山大学から公開されました。

ふくらはぎ用リユースカフ逐次型空気圧式マッサージ器（参考）

◆岩藤晋臨床工学技士からのひとこと

「良いものを、長く、大切に使う。」その当たり前を医療現場で実現するために、メーカーと幾度も試作を重ねました。看護師および臨床工学技士の経験に基づく知見を反映し、現場での使いやすさを追求した製品です。本製品が、日本の医療における環境負荷の低減と業務効率化の一助となれば幸いです。

◆研究資金

本研究は、日東工器株式会社との共同研究にて実施しました。



◆詳しい研究内容について

SDGsと経済性を両立する『ふくらはぎ用リユースカフ』を共同研究開発～医療従事者の負担軽減と廃棄物削減を実現する、持続可能な医療モデルの構築～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260327-11.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 医療技術部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index23.html

・岡山大学病院 医療技術部 臨床工学部門

https://okayama-u-ce.jp/

・岡山大学病院 医療技術部 臨床工学部門 臨床工学センター

https://okayama-u-ce.jp/center/

・日東工器株式会社

https://www.nitto-kohki.co.jp/

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 医療技術部 臨床工学部門 臨床工学センター 臨床工学技士 岩藤 晋

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-6501

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1514.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html