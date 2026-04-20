NextHiveMedia合同会社がバーチャル配信領域の専門メディア「Vライブ研究所」を開設

NextHiveMedia合同会社

NextHiveMedia合同会社(https://nexthivemedia.co.jp/)（以下「NextHiveMedia」）は、バーチャルライバー（以下「Vライバー」）に特化した専門Webメディア「Vライブ研究所(https://nexthivemedia.co.jp/vlive/)」を開設したことをお知らせいたします。

■ 開設の背景

矢野経済研究所の調査(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3806)によると、VTuber関連市場は2024年度に約1,050億円規模に達し、2025年度には1,260億円へとさらなる成長が見込まれています。

市場拡大に伴い、個人・企業を問わずVライバーとして活動を始める人が増加する一方で、配信アプリの選び方や収益化の仕組み、事務所選びなど、活動を始めるうえで必要な情報は断片的に散在しており、正確な情報を得ることが難しい現状があります。

NextHiveMediaは、ライブ配信業界の総合情報メディア「LIVE配信研究所(https://nexthivemedia.co.jp/live/)」を運営し、月間4.5万PVを達成。

ライバー事務所の比較・評判記事や配信ノウハウなど、配信者が本当に必要とする情報を提供してきました。

この実績と知見を活かし、さらに専門性の高い情報が求められるVライバー領域において、新たな専門メディアを立ち上げるに至りました。

■ 「Vライブ研究所」の特徴

1.Vライバーに特化した専門性の高いコンテンツ

IRIAMやREALITYなど、バーチャル配信アプリに特化した情報を発信します。ランク制度や収益の仕組みなど、Vライバーならではのテーマを深掘りして解説しています。

2. 「LIVE配信研究所」で培ったメディア運営ノウハウ

月間4.5万PVを達成した「LIVE配信研究所」の運営を通じて蓄積した、SEOに強いコンテンツ設計と読者目線の記事構成を「Vライブ研究所」にも展開。信頼性と実用性を兼ね備えた情報提供を行います。

3. 配信初心者からベテランまで役立つ情報設計

配信機材の選び方や自己紹介の作り方といった入門コンテンツから、月収のリアルな相場や収益最大化のコツまで、Vライバーの活動フェーズに合わせた幅広いコンテンツを用意しています。

4. AIを活用した情報品質管理体制

「Vライブ研究所」では、記事の企画・構成から執筆・校正に至るまでの情報品質を、独自に構築したAIパイプラインが導入しています。複数のAIエージェントが記事の事実整合性や情報の一貫性を多段階でチェックすることで、少人数体制でありながら大手メディアに匹敵する品質管理を実現。急速に変化するVライバー業界の最新情報を、正確かつスピーディーに届ける体制を整えています。

■ 今後の展望

「Vライブ研究所」では、今後もVライバー向けの実用的なコンテンツを継続的に発信してまいります。Vライバー事務所の比較・評判記事や、プラットフォーム別の攻略情報など、Vライバーとして活動するすべての人にとって参考にされるメディアを目指します。

NextHiveMediaは、「情報格差による選択の失敗をなくす」というミッションのもと、「LIVE配信研究所」と「Vライブ研究所」の両メディアを通じて、ライブ配信業界全体の健全な発展に貢献してまいります。

■ メディア概要

Vライブ研究所（新設）

https://nexthivemedia.co.jp/vlive/

LIVE配信研究所

https://nexthivemedia.co.jp/live/

■ 会社概要

会社名：NextHiveMedia合同会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

事業内容：業界特化型メディア運営、SEOコンサルティング・運用代行

公式サイト：https://nexthivemedia.co.jp/