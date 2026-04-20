レディースアートネイチャーは「髪の美容のワンダーランド！」南野陽子さんもビューティアップ体験 新CM ビューティアップ 「大人の髪の美容室」篇 2026年4月20日（月）より放送開始

株式会社アートネイチャー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3didoXb0dzw ]

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長： 五十嵐祥剛）は、2026年4月20日（月）から9月30日（水）まで、新フラッグシップサロン『レディースグランサロン銀座』を含むレディースアートネイチャー店舗にて、「ビューティアップ120本無料体験キャンペーン（初回限定・お一人様一回限り）」を開始します。これに合わせ、おなじみの森山良子さん、清水ミチコさんに加え、スペシャルゲストとして南野陽子さんを迎えた新TVCMを放映いたします。

新CMでは、南野陽子さんがレディースアートネイチャーサロンをのぞき込み、「実際どうなの？」という素直な疑問からストーリーがスタート。入口では、森山良子さんと清水ミチコさんが出迎え、「暑い夏は大人のエクステがおすすめ！」と提案し、そのまま南野さんがビューティアップを体験することに。

清潔感あふれるサロン空間の中、カラフルな衣装に身を包んだ3人の軽快な掛け合いが展開されます。体験中、南野さんは「一本一本、ていねいに結ぶのね」と、その緻密な工程に感銘を受けた様子。体験後には、鏡を見つめながら「全然わかんない！」と、思わず声を上げるほどの自然な仕上がりを実感します。

ビューティアップは、前髪やつむじ、分け目など、気になる部分に“ほしい所に、ほしい分だけ”プラスできる大人のエクステです。さらにサロンではビューティアップやウィッグだけでなく、頭皮チェックやカット＆カラー、ヘッドスパなど、髪と頭皮のトータルケアに欠かせないメニューを取り揃えております。

体験を通じて、南野さんは「髪の美容のワンダーランド！Wonderland！」とコメント。思わず足を運びたくなるような、わくわく感あふれるサロン体験を描いています。

【新TVCM概要】

■タイトル：「大人の髪の美容室」篇 60秒・30秒

■TVCM公開日：2026年4月20日（月）～

■公式サイト：https://www.artnature.co.jp/ladies/lp/beautyup.html

■YouTube：本編60秒 https://youtu.be/3didoXb0dzw

本編30秒 https://youtu.be/zAOB0BJMH5E

【プロフィール】

森山良子（もりやま りょうこ）

1967年デビュー。透明感あふれる歌声と歌唱力でトップシンガーとして長らく活躍、『禁じられた恋』『涙そうそう』『さとうきび畑』などのヒット曲がある。ラジオ番組、『オールナイトニッポン MUSIC10』やインスタグラムも楽しい語りや投稿で人気。2021年は映画『竜とそばかすの姫』で清水ミチコさんとともに声優として出演。同年、岩谷時子賞を受賞。2022年4月まで放送のNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』への出演も話題に。2024年12月NYでジャズピアニストとして活躍する大江千里プロデュースの日本語JAZZ アルバム「Life Is Beautiful」(NY録音)をリリース。昨年４月には大阪・関西万博にて、国連主催のジャズイベントに出演し世界配信される。1970年の大阪関西万博にも出演しており55年振り2度目の出演となった。歌手活動以外でも、多岐に渡り精力的に活躍中。

清水ミチコ（しみず みちこ）

岐阜県高山市出身。学生時代よりラジオ『オールナイト・ニッポン』、雑誌『ビックリハウス』等に投稿。1983年、ラジオ番組の構成作家を始める。次第に出演機会も増え、翌年からはテレビＣＭの声のキャラクターを務め始める。1986年、渋谷ジァン・ジァンにて初ライブ。1987年、フジテレビ系『笑っていいとも！』レギュラーとして全国区デビューを果たす。また、同年12月発売『幸せの骨頂』でＣＤデビュー。翌1988年スタートの『夢で逢えたら』にはダウンタウン、ウッチャンナンチャン、野沢直子とともにレギュラー出演、「伊集院ミドリ」のキャラクターが大ブレイク。以後、独特のモノマネと上質な音楽パロディで注目され、テレビ、ラジオ、映画、執筆、ＣＤ制作等、幅広い分野で活躍中。

南野陽子（みなみの ようこ）

兵庫県出身。18歳の誕生日に『恥ずかしすぎて』で歌手デビュー。1985年『スケバン刑事II少女鉄仮面伝説』で主役の麻宮サキを演じ、一躍トップアイドルとなる。歌手としては、オリコンチャート９曲１位獲得。女優としては、ドラマ『西郷どん』『半沢直樹』『ネメシス』、映画『はいからさんが通る』『私を抱いてそしてキスして』『いのちの停車場』に出演。舞台も『細雪』『罠』『なくなるカタチとなくならないキモチ』など大小様々な板の上に乗る。最近では歌手活動も再開し、日本とカンボジアの友好を願う『明日への虹』、京都舞鶴市の市歌『飛揚～再会の似合うまち舞鶴』の作詞と歌唱を担当。2025年6月デビュー40周年を迎え、7月より全国５都市を廻るコンサートツアー、12月よりディナーショーを初開催するなど、幅広い活躍をみせる。

【撮影の様子】

今回のCM撮影は、2025年9月に新たなフラッグシップサロンとしてオープンした「レディースグランサロン銀座」で行われました。これまで森山良子さんと清水ミチコさんの軽快な掛け合いが見どころだったCMシリーズに、今回は南野陽子さんが初登場。初共演とは思えない息の合ったやりとりで、終始和やかな雰囲気の中、撮影が進みました。撮影では、南野さんが実際に「ビューティアップ」の施術を体験。仕上がりの自然さや、サロンの洗練された空間、充実したサービスに触れ、「また来たいです！」とコメントされる場面もありました。撮影後には3人で記念撮影も行われ、笑顔あふれる一日となりました。

【新CM 「Beauty Up」篇 60秒 ストーリーボード】

【 『Beauty Up』 について】

【商品特長】

簡単、自然な髪のエクステ『Beauty Up』は、24時間、自分の髪のような感覚で楽しめます。

「気になるところにほしい分だけプラス」「人工毛によるナチュラルな質感」「お手入れのしやすさ」で、あなたのキレイを叶えます。

■気になるところにほしい分だけプラス

髪の細りや前髪のつぶれ、分け目の透け感など、気になる部分に一本一本ていねいに結びつけることで、透け感をカバーしながら自然な仕上がりに。1本の自毛に2本結ぶシングル、4本結ぶダブルから選べます。

※毛髪の太さ：約0.07～0.08mm

■ナチュラルな質感

見た目はもちろん、触れたときの自然さにもこだわり、人工毛の表面にはキューティクルのような凹凸を施しています。違和感のない仕上がりを実現します。

■24時間、自分の髪感覚

風が吹いても、髪をかきあげても、そのまま眠っても、自然な状態をキープ。

カラーリングやドライヤー、カットやパーマも普段通り楽しめます。

【2026年4月20日（月）から9月30日（水）までの期間限定！ビューティアップ120本無料体験について】

現在、初めての方を対象に「ビューティアップ120本無料体験（お一人様一回限り）」を実施しています。全国157ヵ所のサロンで体験可能（2025年12月時点）で、気になる部分にプラスし、自然な仕上がりを実感いただけます。

◎ビューティアップ120本 無料体験予約はこちら

https://www.artnature.co.jp/ladies/lp/beautyup.html

※4/20（月）AM 9:30サイトオープン予定

【アートネイチャーについて】

「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪にまつわるお悩みやニーズに寄り添い、事業を展開しています。最高品質のオーダーメイドウィッグをはじめとした幅広い商品・サービスを通して、よりポジティブな生き方を提案します。

◎公式サイト

https://www.artnature.co.jp/

◎専用フリーダイヤル： 0120-22-2020 （お問い合わせ時間/AM 9:00～PM11:00）

https://prtimes.jp/a/?f=d702-580-32827d89b1311e83c592a63f9809407d.pdf