『シークレット キャッチ！ティニピン』×那須ハイのコラボが開催決定！

日本テーマパーク開発株式会社

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下の那須ハイランドパークにて、2026年4月27日(月) より『シークレット [A島弘1] キャッチ！ティ二ピン』とのコラボイベントが開始します。『シークレット キャッチ！ティニピン』は2020年から海外で放送されている幼稚園児や小学生低学年中心に大人気の3DCGアニメ『キャッチ！ティニピン』のシリーズ3作品目です。今回のコラボではコラボ仕様のフォトスポットやスタンプラリー、フードメニュー、限定グッズが登場するほか、限定ノベルティ付きのファンタジーパスセット（乗り放題付き入園券）の販売も実施します。

さらに5月9日(土)・10日(日)には、「ハチュピン」が那須ハイに遊びに来るグリーティングイベントの開催も決定！ハチュピンと一緒にふれあいや写真撮影会を楽しんじゃおう♪

家族みんなで楽しめる『シークレット キャッチ！ティ二ピン』コラボにぜひお越しください。

＜スタンプラリー＞

全てのスタンプを集めると、ここだけのオリジナルステッカーをプレゼント！

＜コラボグッズ＞

オリジナルのコラボカップが登場！このほかにもコラボ仕様のお菓子が登場します。

＜キャッチ！ティ二ピン グッズ＞

ティ二ピンのグッズも期間中は販売決定！

【イベント概要】

「シークレット キャッチ！ティ二ピン」

公式HP：https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/season3/

開催日時：2026年4月27日（月） ～ 5月31日（日）

イベントページ： https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1259

○ハチュピンステージイベント

開催日時：2026年5月9日（土）・10日（日）

イベントページ：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1260

ステージ会場：那須ハイランドパーク 園内 フォレストプラザドッグラン

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計8種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約15種類が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックレストランなどの設備も充実している、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪TOWAピュアコテージ≫

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

今なら、大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

公式HP:https://www.pure-cottages.jp/

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 五十嵐 弘樹

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company

ぜひ皆様にお取り上げいただけますと幸いです。