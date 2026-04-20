【米国EPA認証】最大射程12mの威力！北米トップクラスの信頼を誇る「UDAP 熊撃退スプレー」正規輸入開始。さらに、現場の要望に応えた「Fujikon 熊よけスプレー用ホルダー」も同時発売！

株式会社FUJIKON HOLDINGS

生活用品の企画・製造・販売を行う Fujikon corporation株式会社（本社：福井県鯖江市、代表取締役：藤田 徳之）は、米国環境保護庁（EPA）認証済の米国トップメーカー「UDAP」社製 熊撃退スプレーを正規輸入し、5月中旬より販売を開始いたします。

また、自社展開する熊よけスプレーの利用者様や自治体・企業様より「作業時に携帯するためのホルダーが欲しい」という声を多数いただき、今回新たに「Fujikon 熊よけスプレー用ホルダー」を販売ラインナップに追加いたしました。

目次

1. 【背景】深刻化する熊被害へ、迅速な「即納体制」と「多様な選択肢」を

- 【背景】 深刻化する熊被害へ、迅速な「即納体制」と「多様な選択肢」を- 【UDAP】 ヒグマ生還者が開発した「PEPPER POWER」の特長- 【新発売】ユーザーの声から登場。「Fujikon 熊よけスプレー用ホルダー」- 【Fujikonの熊対策】 初心者からプロまで、命を守るための豊富な備え

近年、国内では熊の出没地点が拡大し、被害の深刻化が社会問題となっています。当社はこれまで、最高濃度2.0%のカプサイシンを含有しながらも、コンパクトで初心者でも扱いやすい独自開発のスプレーを提供し、多くの自治体や企業様から採用いただいてまいりました。

一方で、国内市場全体を見渡すと、本格的な海外製スプレーは品薄傾向にあり、必要な時にすぐ手に入りにくいという社会的な課題がありました。そこで当社は、より遠距離への噴射力を求めるプロ仕様の選択肢として、北米で豊富な実績を持つUDAP製品の正規輸入を決定。実績ある日本企業による正規輸入品として、十分な国内在庫を確保し「最短・即日発送」でお届けすることで、安心感とスピードの両面から野外活動を支援いたします。

2. 【UDAP】 ヒグマ生還者が開発した「PEPPER POWER」の特長

UDAP社が世界中のプロから信頼される理由は、その開発背景にあります。創業者マーク・マセニー氏は、自身がヒグマに襲われ、九死に一生を得た生還者です。その時、彼が身をもって痛感した「極限状態で本当に命を守れる道具が必要だ」という強い信念が、この製品の設計思想の核となっています。まさに、生還者の知恵と執念が詰まった「命の守り刀」なのです。

- 圧倒的噴射力： 最大射程は約12m。最初の1～2秒で成分を一気に放出し、風の影響を抑えて対象との間に「霧の壁」を瞬時に形成し、突進の阻止をサポートします。- EPA認証・最大級濃度： 米国基準をクリアしたカプサイシノイド2.0%配合。世界基準の忌避効果を目指したスペックです。- 直感的な操作性： 親指一本で解除できる安全クリップを採用。パニック状態でもスムーズな対応をサポートします。【商品詳細：UDAP 熊撃退スプレー PEPPER POWER】- 内容量: 約225g／噴射距離:約12ｍ／噴射時間:約4～5秒（連続噴射時）- 価格: 16,500円（税込）- 付属品: 安全クリップ・専用ホルスター- 発送: 国内在庫確保済み・最短即日発送対応

▼「UDAP 熊撃退スプレー」のご購入はこちら（フジコンプラス）

https://plus.fujikon-hd.com/products/detail/1269

3. 【新発売】ユーザーの声から登場。「Fujikon 熊よけスプレー用ホルダー」

自治体や企業様へ自社製スプレーを納品する中で、「作業員が常に身につけられるよう、スプレーと一緒にホルダーも購入したい」という現場の声を多数いただき、利便性と装着の多様性を追求したホルダーの販売を開始いたします。

- 即応性の追求： 鞄の中ではなく、身体の「すぐ手が届く位置」に固定することで、不意の遭遇時も素早い取り出しが可能です。- 紛失・脱落を防止： マジックテープ式で、歩行中や作業中でもスプレーをホールド。紛失のリスクを低減します。- あらゆる装備に装着可能： 背面に「縦1本・横2本」のベルトを装備。リュックの肩紐、腰ベルト、農具など、使う場所を選ばず最適な位置にセットできます。- 多種のスプレーに対応： 当社「拡散タイプ200ml」「直撃タイプ180ml」にジャストフィット。直径約5.3cm、高さ約20cmまでなら他社製スプレーにも対応可能です。【商品詳細：Fujikon 熊よけスプレー用ホルダー】- 重量： 59g／サイズ：縦20cm × 横6.5cm × 奥行5.5cm- 価格：1,100円（税込）- 対応目安： 直径約5.3cm、高さ約20cmまでのスプレー缶- 特長： 縦横装着バンド装備、調整自在なマジックテープ式。

▼「Fujikon 熊よけスプレー用ホルダー」のご購入はこちら（フジコンプラス）

https://plus.fujikon-hd.com/products/detail/1271

4. 【Fujikonの熊対策】初心者からプロまで、命を守るための豊富な備え

当社では、プロ仕様のUDAPから、初めての方でも迷わず使える自社モデルまで、幅広く取り揃えております。

- Fujikon 熊よけスプレー（拡散／直撃タイプ）： カプサイシン2.0%の最高濃度を維持しつつ、コンパクトで、ヘアスプレーのような操作感。初心者や女性、高齢者の方でも扱いやすいモデルです。- 熊よけ鈴（鉄・真鍮製）： 高音帯設計で遠くまで響き、人間の存在をいち早く知らせることで遭遇の回避を支援します。- 熊よけホーン / ホイッスル： 緊急時に大音量で周囲に警戒を促す携帯必須アイテムです。

▼ 販売サイト（フジコンプラス）

深刻化する熊被害への備えとして、豊富なラインナップを取り揃えております。

https://plus.fujikon-hd.com/products/list?category_id=174&name=(https://plus.fujikon-hd.com/products/list?category_id=174&name=)

■ 熊撃退スプレーを安全にお使いいただくために

当社で取り扱うスプレー製品（UDAPおよびFujikon自社製）をご使用の際は、以下の点に十分ご注意ください。

- 対クマ専用： 人に向けて絶対に使用しないでください。- 風向きの確認： 自分が成分を吸い込まないよう、必ず風上から風下へ噴射してください。- 保管場所： 夏場の車内など、高温になる場所には放置しないでください。- 過信は禁物： 全ての個体や状況で効果を保証するものではありません。常に警戒を怠らず、安全な距離を保ってください。【会社概要】

会社名：Fujikon corporation株式会社（フジコン・コーポレーション）

所在地：〒916-0016 福井県鯖江市神中町1丁目5-22

代表者：代表取締役 藤田 徳之

公式サイト：https://www.fujikon-hd.com

※本プレスリリースの内容は、予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

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