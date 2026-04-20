TikTokライブコマース「燕チャンネル」、韓国発の次世代スキンケアブランド「innerTIDE」と日本国内ライブコマース独占販売契約を締結

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、韓国の注目スキンケアブランド「innerTIDE(インナータイド)」と、日本国内のライブコマース業界における独占販売契約を締結したことをお知らせいたします。

■本契約の狙い：ライブコマースを通じたブランド体験の深化と市場拡大

今回の契約締結は、韓国現地から実施した12時間にわたるTikTokライブコマース配信において、圧倒的な反響と購買実績を記録したことを受けて実現いたしました。

本提携により、燕チャンネルは「innerTIDE」の国内ライブコマースにおける唯一の公認パートナーとして、製品の魅力から正しい使用方法までをダイレクトに発信。リアルタイムな双方向コミュニケーションを通じて、日本市場におけるブランドの浸透を加速させ、ファン層の着実な拡大を推進してまいります。

■「innerTIDE(インナータイド)」ブランド紹介

innerTIDEは、エクソソーム技術をベースとしたスキンケアで注目を集めている韓国発のブランドです。肌本来の健やかさを引き出すコンディションケアに特化しており、韓国国内でも急速にファンを拡大しています。

特に、1,000億個のエクソソーム(※1)を贅沢に配合した「バブルエッセンス」や、肌荒れや乾燥を防ぎ、健やかな肌をサポートする「エイジングケア(※2)クリーム」、ハリのある目元へ導く「アイクリーム」など、納得の使用感と、肌に溶け込むようななじみの良さが特徴です。その高い顧客満足度から、ライブコマース市場においても「次世代のヒット商材」として期待が寄せられています。

※1：整肌成分として

※2：年齢に応じたお手入れ・乾燥を防ぐこと

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo