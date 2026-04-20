プロティアン・キャリア協会、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」越境コミュニティ部門にて優秀賞を受賞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」において、越境コミュニティ部門・優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、パーソルキャリア株式会社を運営事務局とする「キャリアオーナーシップ経営AWARD実行委員会」が主催し、個人の自律的な成長を通じて企業価値の持続的向上を実現する取り組みを表彰するものです。

受賞背景

環境変化が激しい現代において、企業内に閉じた経験だけでは、個人の成長や満足度の向上に限界があると指摘されています。 一方で、個人の学びや挑戦は組織の外に散在し、企業価値へ還流されにくいという課題も存在しています。

こうした背景のもと、当協会は「越境」を、個人のキャリアオーナーシップを発揮する実践の場であり、同時に組織価値を高める接続装置として位置づけ、コミュニティ運営を行ってきました。

評価された取り組み：越境・内省・対話・実装の循環設計

本コミュニティは、企業・業界・職種・世代を越えた多様な個人（現在約400名）が参画し、学習・対話・実践を往還する越境型の場です。 特徴は、単なる学習や交流にとどまらず

・越境（外部での経験・挑戦）

・内省（意味づけ・言語化）

・対話（相互学習）

・実装（組織・社会への還元）

までを一体として設計している点にあります。

この「個人の成長を組織価値へ還流する循環モデル」が、キャリアオーナーシップ経営の実践として評価されました。

▼審査員講評（一部抜粋）

越境を単なる交流や副業の機会にとどめず、内省・言語化・実装までを一体で設計し、個人の学びを組織や社会への価値還元へ接続している点を高く評価した。

定期勉強会、グループコーチング、キャリアコンパスプログラム、ラボ・支部活動、任意活動が有機的につながり、一人ひとりの主体的な行動がコミュニティ全体の推進力になっている点は秀逸である。

また、認定者のキャリア開発診断において、自己理解力・変化適応力・健康・幸福感などが市場平均を大きく上回っていることや、教育ラボがキャリア教育アワード優秀賞を受賞している点も明確な成果として評価された。

具体的な取り組みと成果

毎月有識者による勉強会を実施し、月100～300名が参加。あわせてグループコーチングを行い、個々のキャリア戦略の言語化と行動促進を支援しています。また、キャリアコンパスプログラムを通じて、個人の価値観・強み・キャリア戦略の言語化と実践を体系的に支援しています。

◆ラボ／支部活動

興味領域ごとに約10のラボ、全国6地域の支部を設置。リアル・オンライン双方での越境的な学びと実践の場を提供しています。

◆越境実践機会

複業・プロボノ・共創プロジェクトなど、組織の枠を越えた実践機会を創出。個人の専門性の再定義と社会接続を促進しています。

これらの施策は個別に存在するのではなく、有機的に連動することで、個人の主体的な行動を促進し、コミュニティ全体の推進力を生み出しています。その結果、以下の成果が確認されています。

個人：自己理解・主体性・変化適応力などが市場平均より高い水準で向上

組織：越境経験を通じた視座・関係性・学習力の還流

社会：キャリア自律人材の育成と実践知の蓄積

キャリア開発診断の結果からも、認定者は自己管理力や主体性、ウェルビーイングなど複数指標で高い傾向を示しています。

▼コミュニティの詳細資料はこちら（無料ダウンロード）

https://protean-career.or.jp/download-list/20260416-2/

アワード概要

「キャリアオーナーシップ経営AWARD」は、個人と組織の持続的成長を実現する企業・団体を表彰する取り組みです。 審査は、一橋大学 CFO教育研究センター長の伊藤邦雄氏を審査委員長をはじめとした有識者により行われました。

代表理事・有山 徹 コメント

この度、キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026において、越境コミュニティの部で優秀賞をいただき、大変光栄に思います。一般社団法人プロティアン・キャリア協会は、「プロティアン・キャリア」の考え方を軸に、多様な領域から20代から70代まで幅広い世代が集い、企業や業界の壁を越えてキャリア自律を自ら実践しながら社会に発信する越境コミュニティです。知識を学ぶだけでなく、自らのキャリアを実際に動かし、仲間と共に試行錯誤しながら前進する「実践の場」であることが、本協会の最大の特徴です。

本受賞は、そのリアルな実践を積み重ねてくださっている認定者の皆さまや、応援して頂いている伊藤邦雄教授はじめ多くの関係者の皆さまのご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

これからも、実践コミュニティとしての歩みを力強く続けることで”心理的成功があふれる社会の実現”を目指してまいります。

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事／4designs株式会社代表取締役社長CEO 有山 徹

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

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