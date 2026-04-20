4 月、はじまりの乾杯を屋上で。関係づくりを後押しするBBQプラン 。

株式会社スタンドケイ

新年度が始まる4月。 名刺交換の緊張感、初日の挨拶、久しぶりの再会。

人と人との距離が、少しずつ変わり始める季節がやってくる。

全国で屋上BBQ施設を展開する株式会社スタンドケイ（URBAN EARTH BBQ、お祭りBBQビアガーデン）は、そんなタイミングに合わせ「春の平日限定プラン」（税込3,600円～）の提供を開始した。



昨年4月は、2～4名の少人数利用が中心だった。

特に月曜・火曜の会社帰りに、「まずは軽く集まろう」という需要が安定していたという。

大規模な歓送迎会の前に。 まずは小さな集まりから。

「いきなり大人数で集まるのではなく、新しく出会った仲間と気軽に時間を共有する。関係づくりの“最初の場”として選ばれるケースが増えています。」

新年度、新たな出会いがつながる交流の場に。■ 屋上という“ちょうどいい距離感”

同プランは、厚切り豚ステーキ、ジューシー鶏ステーキ、フランクフルト、焼き野菜、枝豆、コーンバター、焼きおにぎり、さらには飲み放題を含む内容で、価格は税込3,600円～。

必要なものを過不足なく揃えた、シンプルな構成だ。

定額制のため、追加料金を気にする必要がない。

会計を気にせず過ごせる安心感は、新生活の時期には特に大きい。

会話に集中できる。時間に集中できる。



そして、屋上という空間。 空が近く、風が抜ける。

屋内とは違う開放感が、自然と肩の力を抜かせる。

「居酒屋よりも開放的で、レストランよりもカジュアル。

屋上は、かしこまりすぎず、くだけすぎない。“ちょうどいい距離感”をつくれる場所です。」

新しく出会った人同士でも、無理なく会話が始まる。

そんな空気が、この空間にはあるという。

手ぶらで楽しめるBBQ。駅近で気軽に、新しい出会いがはじまるひとときを。空の下、心地よい風を感じながら、大切な人と過ごす特別な時間をお過ごしください。■ “飲み会”ではなく、“関係づくりの場”へ

物価高が続く中、飲み会の総額が見えにくいことへの不安も広がっている。

同施設では定額制を採用。

追加料金を気にせず利用できる、予算の立てやすい設計とした。

会計を気にしなくていい。

その安心感が、会話に集中できる時間を生む。



さらに屋上空間は、日陰設計や風通しのよい座席配置など、快適性にも配慮している。

空が近く、風が抜ける開放的な環境は、新生活特有の緊張をやわらげる効果も期待される。

「BBQを売りたいというより、関係が始まる“きっかけ”を届けたい。4月は、その象徴のような月だと考えています。」



同プランは4月限定。

新生活のなかで交わされる、最初の乾杯。 少しぎこちない笑顔。

そこから始まる会話。

屋上で過ごす時間が、この春の新しい定番になるか。

新たな関係の芽が、各地で生まれそうだ。

そしてこの流れは、間もなく迎えるゴールデンウィークの賑わいへとつながっていくことが期待される。



4月の空の下で交わされた一言が、一年後にはかけがえのない思い出になっているかもしれない。



■会社情報

株式会社スタンドケイ

住所：大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル4F

電話番号：06-4400-9309

URL：https://standkey.com/