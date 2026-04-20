為末大氏も参戦！トップアスリート×東経大生が「にんにく収穫」～スポーツの力で農業の人材不足を救うプロジェクト～

株式会社ひじかた

宮崎県日南市で農業を展開する株式会社ひじかた（代表取締役：土方 康平）は、

2026年5月8日（金）に、元陸上競技選手の為末大氏と、東京経済大学バドミントン部の学生を自社圃場に招き、「にんにく収穫体験」を実施いたします。

現在、日本の農業は深刻な人手不足と高齢化に直面しています。当社は、アスリートが競技生活の中で培ってきた「体力・忍耐力・チームワーク」こそが、農業の現場において即戦力となり、大いに輝くと確信しております。

引退後のセカンドキャリアに悩むプロアスリート、そしてこれから社会に出る学生のファーストキャリアの選択肢として「農業」を提案し、地域の雇用促進につなげていくプロジェクトを新たに始動いたしました。

本プロジェクトのキックオフとなる今回は、為末大氏をスペシャルゲストとしてお迎えします。トップアスリートと現役の学生アスリートという世代を超えたメンバーが共に泥だらけになってにんにくを引き抜き、汗を流します。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご取材賜りますようご案内申し上げます。

日時：2026年5月8日（金）13:00～17:00 ※雨天時：決行

場所：株式会社ひじかた大平圃場（住所：宮崎県串間市大平）

【お問い合わせ先】

株式会社ひじかた（宮崎県日南市星倉6-10-4）

担当：谷口 涼

TEL：080-2716-9119

Email：taniguchi@hijikata-inc.com