「サステナビリティは、なぜ社内で動かないのか？」社内浸透の“プロ”が現場のリアルな問いに答えるオンラインセミナーを5月26日（火）に開催

株式会社波濤

企業のサステナビリティ支援を行う株式会社波濤（本社：大阪市北区、代表取締役：玉木巧）は、2026年5月26日（火）、サステナビリティ・コンサルタントの安藤光展氏を迎え、オンラインセミナー『サステナビリティ「社内浸透」実践セミナー』を開催いたします。

■セミナー開催の背景

【参加費無料】お申込みはこちらから :https://242967457.hs-sites-na2.com/2060526seminar

現在、多くの企業がサステナビリティ経営を掲げ、社内浸透に向けた研修や情報発信に取り組んでいます。しかし、現場からは「研修を実施しても響かない」「経営層をどう巻き込めばいいかわからない」といった、施策が形骸化していることへの悩みが多く聞かれます。

本セミナーでは、15年以上にわたり国内上場企業の支援を行ってきた安藤光展氏を講師に迎え、「なぜサステナビリティは社内で動かないのか？」という本質的な問いを起点に、手段の目的化から抜け出し、実際の行動変化や意思決定につなげるための具体的な工夫を解説します。

■本セミナーのポイント

１.「現場のリアル」にフォーカスしたテーマ

研修設計、理解不足の打破、経営層へのアプローチ、コンテンツ設計といった、実務担当者が必ず直面する具体的課題を深掘りします。

２.実務寄りのノウハウと自社施策へのヒント

単なる一般論ではなく、明日の実務から取り入れられる「社内浸透を機能させるための考え方」を提示し、自社の施策を見直す視点を提供します。

■開催概要

日時： 2026年5月26日（火）14:00～15:00（入室開始 13:50）

形式： オンライン開催（ZOOMミーティング形式）

参加費： 無料

対象： 事業会社の社内浸透担当者（サステナビリティ、人事、総務、広報、経営企画部門など）

お申し込み：https://242967457.hs-sites-na2.com/2060526seminar

【プログラム】

チェックイン

テーマ１.： 実務に落とし込みやすい効果的な研修設計とは

テーマ２.： 社員の理解不足を打破する打ち手とは

テーマ３.： 経営層をうまく巻き込むアプローチとは

テーマ４.： 関心を引き出すコンテンツ設計とは

チェックアウト

【参加費無料】お申込みはこちらから :https://242967457.hs-sites-na2.com/2060526seminar

■登壇者プロフィール

講師：安藤 光展（あんどう みつのぶ）

サステナビリティ・コンサルタント

法政大学「サステナビリティにおける社内浸透研究会」 主宰

専門は、サステナビリティ経営、サステナビリティコミュニケーション。国内上場企業を中心に15年以上サステナビリティ経営支援を行う。著書は『サステナビリティ戦略の実装』（千倉書房）など多数。サステナビリティ・コンサルティング事業を軸に、サステナビリティ経営の研究および大学での教育活動にも従事している。武蔵野大学／客員研究員。環境経営学会／理事。サスコンサルティング合同会社／代表。1981年長野県中野市生まれ。

主な業務は、講演・役員研修、統合報告書・サステナビリティサイトの第三者評価、マテリアリティ特定支援、サステナビリティ戦略策定支援、サステナビリティ経営の研究活動、など。サステナビリティ経営における理論と実務の統合による高精度なコンサルティングを行っている。また、テレビ・新聞・週刊誌・ニュースメディア等でも解説や連載等を担当し一般向けの情報発信などもしている。

モデレーター：玉木 巧（たまき こう）

株式会社波濤 代表取締役

1988年12月生まれ（大阪市出身）。株式会社Dropの創業メンバーとして参画し、SX支援事業部の責任者として従事。大企業～中小企業までのコンサルティング経験を基盤に、のべ40万人超のビジネスパーソンへ研修・講演を実施。YouTube・Voicy・Schoo講師等、啓発活動も併行。2023年10月、株式会社波濤を設立し独立。

YouTube「ほな社長のサステナ解説(https://www.youtube.com/@HONA_shacho)」

会社概要

企業名：株式会社波濤

代表者：代表取締役 玉木巧

本社：大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F

設立：2022年9月21日

コーポレートサイト：https://hatoh.co.jp/