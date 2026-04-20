”子育てを【孤育て】にしない”　企業と地域が作る親子の居場所作りで、公益財団法人イオンワンパーセントクラブと一般社団法人日本歯固め玩具協会が協業

一般社団法人日本歯固め玩具協会

一般社団法人日本歯固め玩具協会（所在地：東京都港区南青山／ブランド名：TinyTeeth）は、公益財団法人イオンワンパーセントクラブと連携し、CSRの一環として親子参加型イベントを実施いたしました。本取組みは、出産・育児期に生じやすい“社会的孤立”という課題に対し、地域と企業が連携して子育て家庭を支えることを目的としています。

公益財団法人イオンワンパーセントクラブによる子育てイベント「イオンすくすくラボ」の一環として、2025年12月20日(土)イオンモール川口（埼玉県川口市）、2026年2月21日(土)イオンモール須坂（長野県須坂市）にてイベントを開催しました。どちらの会場も申込み開始直後に満席となり、子育て世代からの関心が高いことが伺われました。

川口会場では、当協会が運営するTinyTeethによるネームキーホルダーワークショップ、姉妹ブランドARTISANによる木育ワークショップを実施し、親子の触れ合い遊びを共に行いました。

須坂会場では、筑波大学名誉教授/徳田克己先生の「子どもの心を強くする子育ての秘訣」の講演に加え、木育ワークショップを実施し、多くのご家族にご参加いただきました。

ワークショップ後には、「パパがこんなに真剣に作ってくれて感動しました！」 といった母子からのお声もいただき、ご家族での時間を楽しまれると共にものづくりを通じて自然と会話と笑顔が生まれるひとときとなりました。

本取組みは、今後も公益財団法人イオンワンパーセントクラブと協働して全国各地で継続的に実施を予定です。次回は2026年5月16日(土)イオンモールつくば（茨城県つくば市）にてネームキーホルダーのワークショップ及び筑波大学名誉教授/徳田克己先生の講話を予定しております。

ネームキーホルダーワークショップ（＠イオンモール川口）木育ワークショップ（＠イオンモール川口）筑波大学名誉教授 徳田克己先生講演（＠イオンモール須坂）木育ワークショップ（＠イオンモール須坂）

＜一般社団法人日本歯固め玩具協会 代表理事＞

当協会では、女性が出産という大きな節目を迎えた際に直面しやすい社会からの疎外感や孤立といった、この先も切り離せないテーマを改善したいと考えてきました。

『子育ては【孤育て】ではなく、楽しめるものであり、母になっても楽しみはたくさんあるはず』

その想いを、地域コミュニティの活性化を通じて形にできるのではないかと感じております。 今回、公益財団法人イオンワンパーセントクラブとの協業により、地域にお住まいのパパ・ママが触れ合い、交流できる時間を提供できたことを大変うれしく思います。今後も当協会ではこのような社会に貢献できるイベントに携わってまいります。

■ イオンワンパーセントクラブについて

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、イオングループの利益の1％相当額をもとに、「青少年の健全な育成」「地域の発展への貢献」などを軸とした社会貢献活動を35年以上にわたり展開しています。本イベントは、地域に根差した子育て支援の実践例として今後も全国のイオン等で開催予定です。

■ TinyTeethとは

TinyTeeth（一般社団法人日本歯固め玩具協会）は、「ママとベビーの笑顔のために」を理念に掲げ、ワークショップを通じた地域のコミュニティづくり、代表理事の産後の社会からの疎外感・育児の悩みから生まれたハンドメイド協会です。

出産・育児をきっかけに社会からの疎外感や孤立を感じやすいママたちが、ものづくりを通して人とつながり、自分らしく活動できる場を提供することを目的に活動しています。

現在までの総受講者数は約3,000名超となり、多くのママの支持を受けながら、大手百貨店さまや大手企業さまからのイベント依頼も多数開催しております。

また、2025年12月25日には、ハンドメイド協会としては初となる「子供PSCマーク」の事業者登録を行いました。品質管理体制の整備と持続可能な取組みを行いながら、親子に寄り添う活動を続けています。

■ 今後のイベント開催・ご依頼について

一般社団法人日本歯固め玩具協会（TinyTeeth）では、親子向け体験型イベントや社会貢献活動の一環としてのワークショップ企画について、随時ご相談を受け付けております。

百貨店・商業施設での催事や集客イベント、企業主催のファミリーイベント、CSR・地域連携を目的とした取組みなど、開催目的や地域性に応じた柔軟な企画提案が可能です。企画立案から当日の運営まで一貫して対応いたします。

親子の交流を促す体験設計や、地域コミュニティの活性化につながるイベントをご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。