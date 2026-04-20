【歯科衛生士の未来を創る】学生向けイベント「DH LIFE 2026」協力学校のご紹介「医療創生大学歯科衛生専門学校」

キャリア形成支援イベント

「DH LIFE」とは

株式会社オール・デンタル・ジャパン

「DH LIFE」は、株式会社オール・デンタル・ジャパンが主催する歯科衛生士学生および進学検討者に向けたキャリア支援イベントです。

本イベントは、歯科衛生士を目指す方だけでなく、そのご家族や、さらに現役で歯科衛生士として働いている方、転職・復職を検討されている方など、幅広い層の皆様にご参加いただけます。

進路選択の段階にある方から、キャリアの再構築を考える方まで、それぞれの立場に応じた情報や気づきを得られる場として設計されています。

本イベントでは、以下のような価値提供を行います。

- 歯科衛生士としての多様なキャリアの可視化- 臨床現場のリアルな情報共有- 将来の働き方に対する理解促進- 参加者同士や医療従事者との交流機会の創出

歯科衛生士という職業は、予防歯科の重要性の高まりとともに、歯科医療現場においてますます必要とされています。一方で、学生の多くが「どのようにキャリアを築くべきか」という不安を抱えているのが現状です。

「DH LIFE」は、その不安を解消し、「自分らしいキャリア」を描くための起点となるイベントです。

参加申込はこちらから(https://forms.gle/vqXHtVT5HwtRXyGx6)

【協力学校のご紹介】

医療創生大学歯科衛生専門学校

超高齢社会の進展により、口腔ケアの重要性はますます高まっています。それに伴い、歯科衛生士は「高い社会的需要」と「安定したキャリア」を兼ね備えた国家資格として注目を集めています。

一方で、進学を検討する方にとっては、「教育の質」と「学び方の柔軟性」をどのように両立するかが大きな課題となっています。

医療創生大学歯科衛生専門学校（所在地：千葉県柏市）は、大学併設校としての教育資源を活かし、対面教育とオンラインを融合させた「ハイブリッド型教育」を導入。

次世代の歯科衛生士育成に向けた新たな教育モデルを提示しています。

“大学併設 × 2学科制”という新しい選択肢

医療創生大学歯科衛生専門学校では、現代の多様な学習ニーズに対応するため、2つの学習スタイルを用意しています。

歯科衛生第I学科（対面重視型）

- 最新設備を備えた新校舎での対面授業- 実習中心の教育による確実な技術習得- 学生同士の交流による成長環境

対面ならではの密度の高い学びにより、技術力だけでなく、医療人としての意識形成を促します。

歯科衛生第II学科（ハイブリッド型）

- Web授業＋対面実習の融合- 社会人・効率重視層に最適- 移動時間を削減しながら質の高い教育を実現

仕事や家庭と両立しながら資格取得を目指せる、現代的で合理的な学習スタイルです。

各学科の詳細はこちらから(https://dh.isu.ac.jp/)

多様な参加スタイルに対応したオープンキャンパス

医療創生大学歯科衛生専門学校が開催するオープンキャンパスは、単なる学校見学ではなく、参加者が自身の将来価値を認識し、進路を具体化する「キャリアの転換点」となる機会です。

詳細はこちらから(https://dh.isu.ac.jp/oc/)

また、参加者のニーズに応じて、複数の参加形式を用意しています。

- チョコっとオープンキャンパス（来校型）- Web授業体験キャンパス（来校＋オンライン）- Webオープンキャンパス（オンライン）

遠方の方や忙しい方でも参加しやすい環境を整えています。

歯科衛生士の未来を創る

ADJが開催する「DH LIFE」は、単なるイベントではなく、歯科衛生士の未来を支えるための取り組みです。

学生が早い段階で正しい情報に触れ、自分の可能性を広げることは、結果として歯科医療業界全体の発展にもつながります。

教育機関と連携しながら、これからも歯科衛生士という職業の価値を高め、次世代の人材育成に貢献してまいります。

参加申込はこちらから(https://forms.gle/vqXHtVT5HwtRXyGx6)