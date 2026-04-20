AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、顧客の自己解決を促進するFAQトップページの「コンテンツブロック並び替え機能」を提供開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、FAQサイトのトップページに配置するコンテンツブロックの順番を柔軟に変更できる機能の提供を開始しました。

固定化されたページ構成と情報到達の課題

顧客が疑問を抱いた際、FAQサイトのトップページは問題解決のための重要な入り口です。しかし、優先的に案内すべき情報は、季節要因や新サービスのリリース、日々の問い合わせ傾向によって常に変化します。

従来の固定されたページ構成では、よく見られている記事や特定のカテゴリを状況に応じて目立たせることが難しく、利用者が求める情報へ素早く到達できないという課題を抱えていました。その結果、自己解決に至らず、カスタマーサポートへの直接的な問い合わせが増加する原因となっています。

情報導線の最適化によるサポート負担の軽減

新たに追加した本機能を活用することで、管理者はFAQサイトの構成を用途に合わせて自在に組み替えられます。「よく見られている記事」を最上部に配置してトレンドの疑問を即座に解消したり、製品ごとの「カテゴリ」を強調して目的別の検索を促したりと、最適な情報導線を直感的に設計できます。

さらに、問い合わせ窓口への案内位置も状況に合わせて調整できるため、利用者の迷いをなくし、担当者の対応負担を大きく減らすことが可能です。

▲ FAQサイトのトップページのコンテンツを任意の位置に設定可能に

継続的な改善サイクルが生み出す顧客体験の価値

FAQサイトは一度構築して終わりではなく、利用状況の分析に基づいた継続的な改善が不可欠といえます。

新しい機能により、専門的な知識を持たない運用担当者でも、日々のニーズに即したページの改修を迅速に実行できます。常に最新で使いやすいサポートページを提供し、利用者のストレスを取り除くことで、より良質な顧客体験の創出に貢献します。

AIサポートシステム「ヘルプドッグ」は、今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームなどを一体で運用できるAI活用型のオールインワンカスタマーサポートシステムとして、強固なガバナンスの維持と、自己解決の支援から問い合わせ受付までをつなぐサポート体験の向上に継続して取り組みます。

■ヘルプドッグとは

新機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/yd93mk3qit/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/75_1_74113f6821a0e61928f4d7b396659ab6.jpg?v=202604200951 ]