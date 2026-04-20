【宮城県・石巻】5月限定！地域医療とも連携するリアルボディ石巻店が「自宅で5分から始められるダイエットサポート」を開始！今ならギフトカードもプレゼント中！

株式会社リアルボディRグループ

株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）が展開する「リアルボディ石巻店」は、

【5月限定】石巻市内の企業にお勤めの方や、ご友人・ご家族との同時入会を対象としたAmazonギフトカード5,000円分プレゼントキャンペーンを実施いたします。また、LINE登録者に、自宅で手軽に取り組める「宅トレ動画」をプレゼント。東北最大手として1回3,500円～という地域最安値級の価格設定を維持しながら、地域医療と連携した「確かな信頼」に基づく指導で、地域の皆様の健康をサポートします。

東北最大級の店舗数

■ 石巻店限定キャンペーン：『5分から始めるパーソナルサポート』



「ジムに通うのはハードルが高い」「忙しくて時間が取れない」という方の声に応え、石巻店では「5分から始めるパーソナルサポート」をテーマに掲げ、以下の特典を用意しました。

1.石巻市内の企業にお勤めの方、または2名以上の同時入会で「Amazonギフトカード5,000円分」プレゼント

地域会社との連携を強化し、職場の仲間や大切な人と一緒に健康作りをスタートできる環境を応援します。全国にも珍しいペア参加でのレッスンが可能なことも魅力の1つです！リアルボディは、運動が【楽しみや息抜きのきっかけ】となれるサポートをする、日常になじみやすいジムです！



2．LINE登録で「宅トレ動画」プレゼント

ジムでの時間も大切ですが、それ以上に生活のことを私たち、リアルボディ石巻店は大切にしています。 『頑張りすぎて挫折する』という悩みを解消するため、あえて5分の宅トレ動画を無料提供します。病院での講演実績を持つプロの視点で、『これならできる』という成功体験を積み重ね、一生モノの健康習慣をサポートする、石巻店限定の独自サポートです。

〇リアルボディは

どうして痩せるのか・・・

◆ 「筋肉を増やしても痩せない」という事実に着目した独自のメソッド

Googleマップでも高評価多数！Googleクチコミでも高評価

多くのパーソナルジムでは「筋肉を増やして代謝を上げる」ことを目的としています。しかし、女性がダイエット（アンダーカロリー）の環境下で筋肉を増やそうとしても、年間でわずか約1.5kg程度。基礎代謝の増加は1日約20kcal前後に留まります。実は、女性が単に筋トレをしても筋肉は増えづらく、それだけでは痩せられないのが現実です。そのため、多くの方がつらい食事制限に頼らざるを得なくなりますが、リアルボディのアプローチは全く異なります。

～「代謝が下がっている本当の原因」へのアプローチ～

1人1人の骨格や現状の姿勢を分析。本来使えているはずの筋肉を目覚めさせることで、自然と代謝が高まる身体へと導きます。

～最短で痩せ、リバウンド知らずの身体へ～

眠っていた筋肉が動くことで、最短で結果が出るだけでなく、過去使えていた筋肉を使えるように元に戻し、日常での消費カロリーをUPさせます。

～無理な食事制限からの解放～

太らない身体を作るため、リバウンドの原因となる過度な制限は必要ありません。「頑張っているのに痩せない・どうせリバウンドする」と諦めていた方にこそ

リアルボディ監修『奇跡のメソッド』を体感していただけます。





リアルボディ体験者様の実績

3. 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

幅広い年齢の方が効果を実感！

リアルボディのトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。運動初心者の女性を中心に、4年で15店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

医療機関での講演会も開催

◆石巻店・店長 田口弘樹より

リアルボディは【自分をもっと好きになるきっかけ】を作ります。体の機能改善を行いながら、心も合わせて変化させていきます。全トレーナーに共通して言えるのは、お客様の一番の味方、パートナーであるということです。体を変えていくのは、辛いことであるので、私達が全力でサポートします。

【自分をもっと好き】になり、最高の人生にしていきましょう！リアルボディでお会いできることを楽しみにお待ちしております。

石巻店・店長 田口弘樹







■ 店舗情報：リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

駐車場完備...

主なサービス：完全個室パーソナルトレーニング、食事管理サポート（無料）

対応可能なお悩み：ダイエット、産後ダイエット、膝痛・腰痛の改善、健康維持

お支払い：現金、クレジットカード、PayPay対応

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

石巻店WEBサイト：https://personalgym-realbody.com/(https://personalgym-realbody.com/isinomaki/)isinomaki/(https://personalgym-realbody.com/isinomaki/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

リアルボディ石巻店（担当：田口） TEL：080-3313-8577

公式サイトより無料体験・カウンセリング随時受付中



■ 体験申込サイト

https://realbodyn-yoyaku.com/_taiken_form/?_gl=1*1hej1p7*_gcl_au*MTkxNTQ3OTk5NC4xNzczMjIzNTM3*_ga*MTQ2Nzg1MDM5LjE3NTc2NDczMDc.*_ga_FYTXM5B17M*czE3NzUwMTA4MzEkbzE3MCRnMSR0MTc3NTAxMDgzNyRqNTQkbDAkaDA





パーソナルジムリアルボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リアルボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103 第二横山ハイツ

■リアルボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リアルボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リアルボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リアルボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リアルボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リアルボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リアルボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リアルボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年4月1日現在の情報です 。