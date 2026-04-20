子供に「ありがとう」と言われる、最高の終活をしたいあなたに

Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社Produced by VerticallimIT(https://verticallimit.co.jp/2026/04/17/%e2%bc%a6%e4%be%9b%e3%81%ab%e3%80%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%80%8d%e3%81%a8%e2%be%94%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%81%e6%9c%80%e2%be%bc%e3%81%ae%e7%b5%82%e6%b4%bb%e3%82%92/)

人生の集大成を考えるとき、一番に浮かぶのは大切なご家族の顔ではないでしょうか。

「自分が去った後、子供たちを困らせたくない」 「最期まで、頼りになる親でありたい」

しかし、現実は甘くありません。



人が亡くなった後に必要な手続きは100項目以上にのぼると言われています。

役所への届け出、公共料金の解約、デジタル遺産の整理、そして複雑な相続の手続き……。

悲しみに暮れる暇もなく、子供たちは膨大な書類と時間に追われることになります。

終活とは、単なる身辺整理ではありません。

子供たちの「未来の時間」を守るための、親としての最後の愛情表現です。



かつて、あるお客様がこんな不安を口にされました。

「自分が死んだ後、遠方に住む息子が何度も帰省して、慣れない役所仕事に駆け回る姿を見たくない。でも、何をどこまで準備すればいいのか……。」

その方は、メモリスの「遺後手続き一括代行」を選ばれました。

すべての契約状況や希望をプロに託し、メモリスでエンディングノートを完成させた時、その方の表情は驚くほど晴れやかになりました。

「これで、子供とは『手続きの話』ではなく、『思い出の話』だけをして過ごせます」

数年後、ご遺族からいただいた言葉は、私たちにとっても忘れられないものとなりました。

「父がメモリスさんを予約しておいてくれたおかげで、私たちはただ父との別れを惜しみ、感謝する時間を持つことができました。最高のプレゼントをもらった気分です」



メモリスが提供するのは、単なる代行作業ではありません。

あなたとご家族に「心のゆとり」をお届けします。



・子供の負担をゼロへ： 煩雑な行政手続きやライフラインの解約をプロが完全代行。

お子様が仕事を休んだり、役所で頭を抱える必要はありません。

・専門家ネットワークで安心： 税理士や司法書士と連携し、相続トラブルの種を未然に防ぎます。



・デジタル遺品の整理： 本人しか分からないスマホのロック解除やSNSの閉鎖などもスムーズに。



・「今」を全力で楽しめる： 死後の不安が消えることで、これからの人生をより前向きに、アクティブ

に楽しむことができます。



まずは、あなたにぴったりの「安心設計図」を作りませんか？

メモリスは、代理店を募集中です。

サービスを選択して必要情報を登録するだけの簡単設計

コンシェルジュサービスも承ります。まずは何が必要かを知ることから始めてください。



あなたが積み上げてきた人生の証を、笑顔で次世代に引き継ぐために。

「お父さん、お母さん、最後まで本当にありがとう」

その言葉は、完璧な準備があってこそ生まれるものです。

大切な人が、あなたとの思い出に浸れる時間を残してあげませんか？

遺後手続き代行サービス「メモリス」が、あなたの「最高の終活」を全力でサポートいたします。



まずは一歩、安心への階段を上ってみてください。

お問い合わせを心よりお待ちしております。

資料ダウンロード :https://verticallimit.co.jp/2026/04/17/%e2%bc%a6%e4%be%9b%e3%81%ab%e3%80%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86%e3%80%8d%e3%81%a8%e2%be%94%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%81%e6%9c%80%e2%be%bc%e3%81%ae%e7%b5%82%e6%b4%bb%e3%82%92/

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