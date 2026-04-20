グロースリンクグループ　梅田オフィス移転のお知らせ

グロースリンク税理士法人

この度、当グループの梅田オフィスを2026年4月20日より下記住所へ移転いたしました。

なお、電話番号、メールアドレスの変更はございません。

今後も皆様のご期待にお応えできるよう、より一層努力してまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■移転先住所

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田一丁目１２番１２号 東京建物梅田ビル13階

TEL：06-6442-7187 FAX：06-6442-7186

＜会社概要＞

名称：グロースリンク税理士法人

代表：鶴田 幸久

開業：平成18年8月

設立：平成22年5月

コーポレートサイト：https://www.tsurutax.com/

採用サイト：https://growthlink-recruit.com/

＜事業内容＞

経営支援に特化した専門部隊がお客様のステージとニーズにマッチしたサービスをご提供しています。 経営者の一番身近なパートナーとなり、財産面・経営面を安心して次代に繋ぐまで一生以上のお付き合いをするつもりで、会社の経営全般と経営者様を組織としてご支援させていただいております。