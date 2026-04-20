日本材料技研、銀ナノワイヤに関するマイクロ波化学とのライセンス契約を締結

日本材料技研株式会社

日本材料技研株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 浦田 興優、以下「当社」）は、このたび、マイクロ波化学株式会社(本社：大阪府吹田市、代表取締役CEO 吉野 巌、以下「マイクロ波化学」)との間で、マイクロ波プロセスを用いて製造される銀ナノワイヤ（以下「本材料」）の特許に関するライセンス契約（以下「本契約」）を締結しました。

本材料は、マイクロ波化学が独自に開発したマイクロ波プロセス技術を活用して製造される銀ナノワイヤです。マイクロ波加熱を用いることで、反応の均一性や再現性に優れ、高アスペクト比かつ高純度の銀ナノワイヤを効率的に製造できる点が特徴です。銀ナノワイヤは、優れた導電性および透明性を兼ね備えることから、フレキシブルデバイスやタッチパネル、次世代ディスプレイ、太陽電池、ウェアラブル機器など、透明性と高導電性の両立が求められる幅広い分野での応用が期待されています。また、近年は次世代パワーデバイスや高周波デバイスの高度化に伴い、低温プロセス対応や軽量化を可能とする新たな導電材料としての研究開発も進展しており、実装・接続材料分野を含めた応用拡大が期待されています。当社は、本契約により取得した独占的通常実施権を活用し、電子材料分野を中心とした用途開拓および市場展開を推進してまいります。

＜銀ナノワイヤ分散液の外観写真と銀ナノワイヤのSEM像＞

当社は、これまでTi3C2Tx MXeneや溶剤可溶型ポリアニリンなど、導電性に優れた機能材料の工業化に取り組んでいます。車載用途や情報通信用途、次世代ディスプレイ用途における電子機器の高性能化・高密度実装化が進展する中、優れた導電性と加工性を兼ね備えた次世代導電材料への市場ニーズは急速に拡大・多様化しています。当社では、今後も革新的な導電性材料の製品化に対して積極的に取り組んでまいります。

当社は、国内企業や大学・研究機関等で開発された革新的技術について、ライセンスアウトやカーブアウトを通じた事業化に取り組んでまいりました。今後も未活用の革新的材料技術の商業化を進めることで、日本の素材産業におけるイノベーション創出に貢献してまいります。

＜本件に関するお問合せ先＞

日本材料技研株式会社 問い合わせフォーム https://www.jmtc.co.jp/contact/

【日本材料技研株式会社 概要】

■会社名 ：日本材料技研株式会社

■設立 ：2015年8月

■資本金 ：3億円 ※資本準備金を含む

■代表者 ：代表取締役 浦田 興優

■事業内容 ：機能材料事業

■企業ホームページ ： https://www.jmtc.co.jp