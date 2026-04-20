〈また、私たちは津原泰水に会える――〉2022年に急逝した津原泰水が、生前自らタイトル・収録作・収録順を決定した珠玉の作品集『烏と孔雀』が４月24日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、2022年10月2日に急逝した作家・津原泰水の作品集『烏（からす）と孔雀』を、2026年4月24日に刊行いたします。

いずれも、「ただの物語」として目を通して（読んで）くださいますと幸甚です。

――津原泰水

＊2021年6月1日、津原泰水氏から編集者へのメールより

＊（ ）は編集部註

■唯一無二の物語作家が贈る、唯一無二な物語たち

『綺譚集』（創元推理文庫）、『11eleven』（河出文庫）に続く第三作品集『烏と孔雀』。

本作は、生前、津原さんが担当編集者と刊行に向け進めていた作品集となります。



『烏と孔雀』というタイトル、収録作品、掲載順にいたるまで、著者本人が決定。1998年発表のものから最晩年（2022年）の作品、さらには書き下ろしまで、全14作品が収録された珠玉の短篇集です。

2020年4月、コロナ禍の最中に、自身の代表作「五色の舟」を無料公開した際の声明文「『五色の舟』全文公開に際して」も特別掲載。

ミステリ評論家・日下三蔵さんによる「津原泰水の足あと」と冠された解説には、少女小説作家「津原やすみ」時代から晩年にいたるまでの逸話、小説家・津原泰水、そして、津原作品の溢れんばかりの魅力が丹念に綴られています。

翌5月には、津原さんが自身の創作法を惜しみなく伝授する小説講座『小説教室――忘れられない小説を書く(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027728)』（東京創元社刊）が続けて刊行予定。

いまだ多くの読者を魅了し続ける唯一無二の物語作家・津原泰水、その唯一無二な「物語」たちをぜひご堪能ください。

■目次・初出一覧

○幻獣たち（第二夜／ぶんか社「ホラーウェイヴ（01）」1998年7月）

○I, Amabie（光文社「小説宝石」2021年3月号→単行本『スカートのアンソロジー』2021年8月→光文社文庫2022年8月）

○北三鷹市の開ヶ町（アトリエサード『本の国のアリス』2016年年9月）

○エリス、聞えるか？（河出文庫『NOVA+ 屍者たちの帝国』2015年10月）

○クニヨシ・カネコのキャビネット（河出書房新社「文藝別冊 金子國義」2015年8月）

○エルビスさんの帽子（同人誌「エビス・ラビリンス」2019年11月）

○指輪物語 予告篇（メディアファクトリー「ダ・ヴィンチ」2002年7月号）

○SARS-CoV-2 の物語（早川書房「SFマガジン」2020年6月号「緊急企画コロナ禍のいま」）

○恋するマスク警察（同人誌「少女文学（第４号）」2021年5月）

○ボッサ・ノヴァ2020（法政大学大学院人文科学研究科日本文学専攻・作家特殊研究・研究冊子第10号）

○戯曲 中空のぶどう（河出文庫『NOVA（2019年秋号）』2019年8月）

○おなかがいたいアナグマ（書き下ろし）

○カタル、ハナル、キユ（早川書房『ポストコロナのSF』2021年4月）

○リサイクル（亀井省吾の場合）（同人誌「少女文学（第５号）」2022年5月）

○解説 津原泰水の足あと 日下三蔵

○特別掲載 「五色の舟」全文公開に際して 津原泰水（WEB河出 2020年4月28日）

『烏と孔雀』目次ページより

■著者略歴

津原泰水（つはら・やすみ）

小説家。1964年広島県生まれ。青山学院大学卒。89年に少女小説家〈津原やすみ〉としてデビュー。97年、〈津原泰水〉名義の長篇ホラーである『妖都』(早川書房)を発表。2011年の短篇集『11 eleven』(河出書房新社)が第二回 Twitter 文学賞を受賞、収録作の「五色の舟」はSFマガジン「2014、2025オールタイ ム・ベストSF」国内短篇部門第1位、また同作は近藤ようこにより漫画化され、第18回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門大賞を受賞した。現在は、欧米や中国で作品が紹介されている。他の著書に『綺譚集』(東京創元社)、『ブラバン』(新潮社)、『バレエ・メカニック』『ヒッキー ヒッキーシェイク』(早川書房)、『歌うエスカルゴ』(角川春樹事務所)、『夢分けの船』(河出書房新社)、宇野亞喜良との共作『五色の舟』などがある。第43回日本SF大賞功績賞受賞。2022年10月2日逝去。

■書誌情報

書名：烏と孔雀

著者：津原泰水

仕様：46変判／上製・角背／264頁

発売日：2026年4月24日

税込定価：2,640円（本体2,400円）

ISBN：978-4-309-03262-7

装幀：岡本洋平（岡本デザイン室）

装画：長尾紘子

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032627/

※電子書籍も近日中に発売予定です。

詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。