【累計来店者数20,000名以上！タイパ抜群！7種の美容施術も可能！】月額制パーソナルジム×ストレッチ『Color Gym』がなんば心斎橋店をオープン！

株式会社color

物価高でも楽しくコスパよく通っていただくために、『健康で意欲的な姿を実現する』という事業コンセプトを軸に、月額パーソナルトレーニングジム『Color Gym』（本社：東京都豊島区）は、タイパ抜群の7種の美容施術も同時に可能なパーソナルジム×美容施術『Color gym』なんば心斎橋店をOPENいたします！池袋・銀座・梅田・本町・心斎橋で展開！2026年6月には新宿店OPENも予定！さらに渋谷・難波・錦糸町・川崎店のOPENも準備しております！

- Color Gymについて

『健康で意欲的な姿を実現する』ことを事業コンセプトとして据え置き、パーソナルジムのみならず、美容施術、整体などを駆使し、2022年1月池袋店をスタートいたしました。同年10月には銀座店をOPENし、これまで累計約20,000名以上のお客様にご来店いただきました。またグループ会社が運営する

ネイル・フェイシャルエステ・まつエク・まつパ・アイブロウ・ヘッドスパ・カットなどの施術も同時に実施することが可能です！キャリア10年以上の施術者が皆様をお迎えいたします！

完全個室でプライバシー保護も万全！

有資格者のスタッフが皆様をお待ちしております！- Color Gymの特徴

入会金も一切なし！月額2,080円～初めての方も通いやすい月額制の採用！完全マンツーマンでご提供！

当店では、「短期集中でダイエット」ではなく、長くトレーニングに携わっていただきたいという思いから、初めての方でも通いやすい月額制を採用しています！また、月額制ではよくあるセミパーソナルではなく、完全マンツーマンでトレーニングをご提供しております。ローン一切なし・入会金もありません！パーソナルトレーニングが高いという印象をもつことなく、通っていただけます！

初めての方60％！全店舗通える！月額制・都度払制・おまとめチケット制・VIPコースなど、お客様に合わせたプラン設計！

当店では、トレーニングが初めての方が60％以上となります。初めてでもやりやすいというプラン・料金に加え、全店舗通えることも高評価いただいております。また、HP掲載しているプランも当然ご用意、月額制・都度払制・おまとめチケット制・VIPコースなど、お客様に合わせたプラン設計！

タイパ抜群！ダイエットしながら、日々の美容ケアも！さらに美しく！7種の美容施術も可能！

これまでダイエットが目的であったダイエットジム。グループ会社が運営するネイル・フェイシャルエステ・まつエク・まつパ・アイブロウ・ヘッドスパ・カットなどの施術も同時に実施することが可能です！美容所登録も実施しているため、安心安全に通っていただけます！会員様には会員様価格でご提供します！10年以上の業界経験をもつスタッフが在籍しております。

タイパ抜群！ダイエットしながら、日々の美容ケアも！さらに美しく！7種の美容施術も可能！タイパ抜群！ダイエットしながら、日々の美容ケアも！さらに美しく！7種の美容施術も可能！

●新店舗概要

なんば心斎橋店

店舗名：Color Gym なんば心斎橋店

所在地：大阪府大阪市中央区博労町4-3-1 503号・602号

定休日： 不定休

営業時間： 全日11:00～21:00

URL： https://colorgym.tokyo/(https://colorgym.tokyo/colorgym2.u/cp/)

美容施術も可能！雨にぬれず移動なしでタイパ抜群！完全個室でプライバシーにも配慮しております

現在、【初回限定 体験（カウンセリング付き）】を実施中。 まずはお気軽に、あなたに最適なパーソナルトレーニングを体験してみてください。OPENキャンペーンも実施中！

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