「何から手を付けていいか途方に暮れていました。」直前期のそんな悩みにはTACの直前パック一択！

【一級学科】直前パック

TAC株式会社

・カリキュラム：総まとめ講義（60分×全4回）＋ 直前テスト（125問×全4回）＋ 公開模試 （※公開模試はあり・なしを選べます）

・受講メディア：オンラインライブ通信講座【100名限定】・Web通信講座・教室講座・ビデオブース講座

・講義日程： 6月半ばより順次、講義スタート！1日を使って、「総まとめ講義」と「直前テスト」をセットで行います

・受講料：公開模試 あり 71,500円／公開模試 なし 66,000円

＜昨年受講した人からこんな声いただいています＞

「総まとめ講義は、本試験にも出題された問題が沢山あり、大変助かった。」「直前期にもたくさん問題が解けるのでよかった。」「何から手を付けていいか途方に暮れていました。テストがあると、そこに集中でき、ポイントでまとめられていて良かったです。」

詳細・お申込みはこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_16choku.html

【二級学科】直前パック

・カリキュラム：直前演習講義（60分×全18回）＋直前テスト（全1回）＋公開模試（※公開模試はあり・なしを選べます）

・受講メディア：オンラインライブ通信講座【100名限定】・Web通信講座・教室講座・ビデオブース講座

・講義日程：5月末より順次、講義スタート！

・受講料：公開模試あり 45,100円／公開模試なし 39,600円

詳細・お申込みはこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_2kyu_16choku.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/