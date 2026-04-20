「何から手を付けていいか途方に暮れていました。」直前期のそんな悩みにはTACの直前パック一択！
【一級学科】直前パック
・カリキュラム：総まとめ講義（60分×全4回）＋ 直前テスト（125問×全4回）＋ 公開模試 （※公開模試はあり・なしを選べます）
・受講メディア：オンラインライブ通信講座【100名限定】・Web通信講座・教室講座・ビデオブース講座
・講義日程： 6月半ばより順次、講義スタート！1日を使って、「総まとめ講義」と「直前テスト」をセットで行います
・受講料：公開模試 あり 71,500円／公開模試 なし 66,000円
＜昨年受講した人からこんな声いただいています＞
「総まとめ講義は、本試験にも出題された問題が沢山あり、大変助かった。」「直前期にもたくさん問題が解けるのでよかった。」「何から手を付けていいか途方に暮れていました。テストがあると、そこに集中でき、ポイントでまとめられていて良かったです。」
詳細・お申込みはこちらから
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_16choku.html
【二級学科】直前パック
・カリキュラム：直前演習講義（60分×全18回）＋直前テスト（全1回）＋公開模試（※公開模試はあり・なしを選べます）
・受講メディア：オンラインライブ通信講座【100名限定】・Web通信講座・教室講座・ビデオブース講座
・講義日程：5月末より順次、講義スタート！
・受講料：公開模試あり 45,100円／公開模試なし 39,600円
詳細・お申込みはこちらから
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_2kyu_16choku.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/