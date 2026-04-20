【開業1年で3,000名来店！最大40種類の施術可能！タイパ抜群！7種の美容施術も可能！】月額制美容室『hair & beauty salon mtm』が大阪梅田本店に続き、なんば心斎橋店をオープン！

thirty eight合同会社

物価高でも綺麗とかっこよくを追求していただくために、『常にきれいとかっこよくを実現！』という事業コンセプトを軸に、人気施術であるカットカラートリートメントヘッドスパなど、最大40種類の施術が可能となる月額定額制美容室『hair & beauty salon mtm』（本社：東京都豊島区）は、タイパ抜群の7種の美容施術も同時に可能な『hair & beauty salon mtm』なんば心斎橋店をOPENいたします！現在大阪梅田で運営しており、さらにグループ会社でヘルスケア事業を池袋・銀座・梅田・本町・心斎橋で展開！2026年6月には新宿店OPENも予定！さらに渋谷・難波・錦糸町・川崎店のOPENも準備しております！

大人気オリジナルヘッドスパも定額メニューで可能です！ちょっとお出かけの日にはヘアセットも！

hair & beauty salon mtmについて

『常にきれいとかっこよくを実現する！』ことを事業コンセプトとして据え置き、「好きなときにいつでも」「好きな施術を受けることができる」月額定額制美容室『hair & beauty salon mtm』は2025年1月大阪梅田本店をスタートいたしました。開業から累計約3,000名以上のお客様にご来店いただきました。またネイル・フェイシャルエステ・まつエク・まつパ・アイブロウなどの施術も同時に実施することが可能です！キャリア10年以上の施術者が皆様をお迎えいたします！ヘルスケア事業を行うグループ会社で体のメンテナンスを行うこともでき、大変好評をいただいております！

男性のお悩みのちょっと伸びた部分のメンテナンスも可能！カラーだけしたい！ヘッドスパだけしたい場合もプラン内で可能です！

hair & beauty salon mtmの特徴

月額定額の中で最大40種類の施術を好きなときにいつでも・好きな施術を受けることができる！

本サービスをリリースした背景としては、ビジネスマンや子育てママ・パパが忙しくて美容室に通えない！美容室に行っても無駄な会話で気づいたら2時間経過してた・カットして少し伸びて少しメンテナンスしてほしいときに、正規料金取られてしまったなどのスタッフの経験から、コンパクトに好きなときに好きなタイミングで通えるサービスを提供したいという思いでリリースしました！月額定額の中で最大40種類の施術を好きなときにいつでも・好きな施術を受けることができる点が大変好評いただいております。

タイパ抜群！ヘアケアしながら、日々の美容ケアも！さらに美しく！7種の美容施術も可能！

これまでヘアケアすることが目的であった美容室。ネイル・フェイシャルエステ・まつエク・まつパ・アイブロウなどの施術も同時に実施することが可能です！当然美容所登録も実施しているため、安心安全に通っていただけます！会員様には会員様価格でご提供します！10年以上の業界経験をもつスタッフが在籍しております。ヘルスケア事業を行うグループ会社で体のメンテナンスを行うこともでき、大変好評をいただいております！美容dayや休みの日の予定を組みやすいです！

1か月に5回ご来店されるお客様も！オシャレに敏感な学生さんからも人気です！

●新店舗概要

なんば心斎橋店

店舗名：hair & beauty salon mtmなんば心斎橋店

所在地：大阪府大阪市中央区博労町4-3-1 503号・602号

定休日： 不定休

営業時間： 全日11:00～21:00

URL： https://beauty.hotpepper.jp/slnH000737354/

【公式SNS】

日々の情報配信中！

Instagram

：@mtm_1018

https://www.instagram.com/mtm_1018

※コスパやタイパを改善したいお客様向けのサービスです！お客様のこだわりのあるクオリティを追求されるお客様は他のサロン様に通われることを推奨いたします！