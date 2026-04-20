インバウンドゲスト対応、宿泊施設だけで抱えていませんか？ ― 専属コンシェルジュサービス「NANIKOKO」との連携を見据えた一棟貸し民泊「鹿善」が佐世保にオープン

株式会社ミテコネクト広い庭を備えた一棟貸し民泊『鹿善』外観

株式会社ミテコネクト（東京都世田谷区奥沢、代表取締役：澤志 恵理奈）は、2026年4月、長崎県佐世保市鹿町町に一棟貸しの民泊施設「鹿善（Shikazen）」をオープンいたしました。

最大7名まで宿泊可能な本施設は、和と洋の魅力を兼ね備えたリノベーション物件で、家族旅行やグループ旅行に最適な空間を提供いたします。九十九島の多島美を身近に感じられる海沿いの立地に加え、広い庭でのBBQや満天の星空観賞、マリンアクティビティなど、佐世保ならではの自然体験をお楽しみいただけます。

また当社は、鹿善をショーケースとして、訪日外国人向け専属コンシェルジュサービス「NANIKOKO」との連携を今後進めてまいります。多言語AIチャットボットの導入や、NANIKOKO購入ゲストへの専属コンシェルジュ提供を通じて、宿泊施設のインバウンド対応の新しいモデルを構築し、将来的には他の宿泊施設への展開も目指します。

開業の背景

和洋の趣が調和するリノベーション空間

長崎県佐世保市は、九十九島や平戸といった自然・歴史資源に恵まれ、ハウステンボスなどのテーマパークも擁する九州有数の観光エリアです。一方で、大人数の家族やグループが一棟をまるごと貸し切れる宿泊施設は限られており、特にインバウンド需要の高まりとともに、プライベート空間で自由に滞在できる宿へのニーズが増加しています。

同時に、多くの宿泊施設がインバウンドゲストへの多言語対応やきめ細かなゲストサポートに課題を感じています。言語の壁、文化の違い、そして人手不足――これらの課題を施設単体で解決するのは容易ではありません。

株式会社ミテコネクトは、訪日外国人向けコンシェルジュサービス「NANIKOKO」の運営を通じて培ったインバウンド対応の知見を活かし、旅行者が「もうひとつの我が家」のようにくつろげる宿泊体験を提供するため、鹿善の開業に至りました。今後、鹿善を実証の場としてNANIKOKOとの連携を段階的に進め、施設の負担軽減とゲスト満足度向上を両立するモデルづくりに取り組んでまいります。

施設の特徴

■ 和と洋が融合するリノベーション空間

築年数のある建物を丁寧にリノベーションし、日本の伝統的な和の趣と、快適な洋のライフスタイルを融合させた住空間に仕上げました。畳の間でくつろぎながら、設備の整ったキッチンや清潔なバスルームをご利用いただけます。

■ 一棟貸し・最大7名宿泊

施設はまるごと一棟を貸し切るスタイルです。家族連れやグループでのご利用に最適で、周囲を気にせずプライベートな時間をお過ごしいただけます。最大7名まで宿泊可能です。

■ 庭でのBBQ・星空観賞

広い庭ではバーベキューをお楽しみいただけます。市街地から離れた好立地のため、夜には満天の星空が広がります。日常では味わえない特別な夜の時間をお過ごしください。

■ 海が近く、マリンアクティビティに最適

海が間近にあるため、釣りやシーカヤック、海水浴などのマリンアクティビティを気軽にお楽しみいただけます。豊かな自然に囲まれたアクティブな滞在が実現します。

立地・アクセスの魅力

鹿善から車で5分「長串山」から見た景色

鹿善が位置する佐世保市鹿町町上歌ヶ浦周辺は、美しい海岸線と九十九島の多島美を間近に望むことのできる絶好のロケーションです。歴史と文化が息づく平戸エリアへのアクセスにも優れ、国際色豊かなテーマパーク「ハウステンボス」へも足を伸ばすことが可能です。長崎県北部の観光拠点として、多彩な旅のプランに対応する好立地となっています。

専属コンシェルジュサービス「NANIKOKO」とは

専属コンシェルジュサービス「NANIKOKO」「NANIKOKO」が提供するカスタムマップ見本

「NANIKOKO」は、株式会社ミテコネクトが運営する訪日外国人向けのトラベルコンシェルジュサービスです。AIチャットボットによる多言語対応を入口とし、NANIKOKOを購入されたお客様には専属のトラベルコンシェルジュがつき、宿泊中はもちろん、日本旅行全体を通じて観光地の案内やアクティビティの手配などをサポートいたします。

宿泊施設にとっては、NANIKOKOと連携することで、自社で多言語対応やきめ細かなゲストサポートの体制を構築する必要がなくなります。NANIKOKOがゲストと施設の間に入ることで、コミュニケーションがスムーズになり、施設側の運営負担の軽減とインバウンドゲストの満足度向上の両立が可能になります。

今後の展望：鹿善をショーケースに、NANIKOKO連携モデルを展開

当社は今後、鹿善を実証の場として、NANIKOKOとの連携を段階的に進めてまいります。具体的には、以下の取り組みを予定しています。

■ 多言語AIチャットボットの導入

宿泊前のお問い合わせから滞在中のサポートまで、多言語対応のAIチャットボットを導入し、言語の壁を越えたスムーズなゲスト対応を実現します。

■ 施設の多言語対応

鹿善のウェブサイトや施設案内の多言語化を進め、外国人ゲストが予約からチェックイン、滞在中の過ごし方まで、母国語で情報を得られる環境を整備します。

■ NANIKOKOの導入・ゲストへの紹介

鹿善に宿泊するゲストにNANIKOKOをご紹介し、希望される方には専属コンシェルジュによる日本旅行全体のサポートを提供いたします。ゲストが宿泊だけでなく日本滞在全体を安心して楽しめる環境をつくります。

■ 他の宿泊施設への展開

鹿善での実証を踏まえ、NANIKOKOのコンシェルジュ機能と多言語AIサポートを他の民泊・宿泊施設へも展開していくことを目指します。地域の宿泊施設のインバウンド対応力を底上げし、日本の観光産業の発展に貢献してまいります。

施設概要

施設名： 鹿善（Shikazen）

所在地：長崎県佐世保市鹿町町上歌ヶ浦周辺

オープン日：2026年4月

宿泊形態：一棟貸し（最大7名）

特徴：リノベーション済み和洋折衷の住空間、庭付きBBQ可能、海近くマリンアクティビティに最適

公式サイト：https://shikazen.com/

会社情報

- 会社名：株式会社ミテコネクト

- 代表取締役：澤志 恵理奈

- ウェブサイト：https://miteconnect.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミテコネクト 広報担当

E-mail：info@nanikoko.com

URL：https://nanikoko.com/