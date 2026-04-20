KT Partners、中小企業向け「人事制度パッケージサービス」を提供開始。経営戦略と連動した人事制度の診断から設計・運用定着までを一気通貫で支援

株式会社KT Partners

株式会社KT Partnersは、このたび中小企業向けの人事制度パッケージサービスを開始しました。

近年、多くの中小企業では、人材確保の難しさ、育成の属人化、評価への不満、離職要因の見えにくさなど、人材マネジメントに関する課題が顕在化しています。一方で、人事制度が未整備、または整備されていても機能していない企業も少なくありません。こうした状況の中で、評価基準の曖昧さや管理職ごとの評価のばらつきは、社員の納得感やモチベーション低下、優秀人材の離職につながり、組織成長の足かせになり得ます。

KT Partnersは、こうした中小企業特有の課題に対し、経営戦略と人事制度の整合性を診断し、戦略実行を支える制度へ再設計することをコンセプトに、本サービスを開発しました。

本サービスでは、まず経営者または人事責任者向けのアセスメントを通じて、会社・組織・人・制度の観点から現状を整理します。そのうえで、戦略整合性、制度設計妥当性、運用実行力、社員納得度、改善成熟度の5領域から人事制度の状態を可視化し、課題と改善の方向性をレポートとして提示します。

さらに、診断にとどまらず、等級制度・評価制度・報酬制度の再設計、導入時の説明資料の作成や評価者研修、運用ルール整備、運用定着支援、分析・改善提案まで、一気通貫で支援します。これにより、制度を「作って終わり」にせず、現場で機能する仕組みとして定着させることを目指します。

KT Partnersは、現状分析、業務改革、KPI設計などのコンサルティング支援に加え、ITやDX活用を組み合わせながら、企業の本質的課題に向き合ってきました。今回の人事制度パッケージサービスも、単なる制度作成支援ではなく、経営と現場をつなぐ実行支援型のサービスとして提供してまいります。

本サービスの提供開始にあわせて、制度見直しのポイントや中小企業の事例を紹介する無料ウェビナーも開催いたします。

日程（ウェビナー：30分程度）

・5月13日(水) 15時～

・5月20日(水) 15時～

・5月27日(水) 15時～

参加者には貴社の人事制度の簡易診断レポートを無料配布いたします。

参加の申し込みは以下URLからお願いいたします。

・URL：https://forms.gle/wEs2mgFTjhbsricCA

会社概要

・会社名：株式会社KT Partners

・代表者：代表取締役 土屋 繼

・設立：2024年1月

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目7-5 虎ノ門Roots21ビル9階

・URL：https://ktpartners.co.jp/

・事業内容：業務コンサルティング、IT/DX支援、kintone開発、補助金コンサルティング ほか

本件に関する問い合わせ先

株式会社KT Partners

Mail：pk@ktpartners.co.jp

Tel：03-6432-4789

担当：小島・木立