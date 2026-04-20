株式会社SecDevLab、「株式会社AgenticSec」に商号変更

株式会社AgenticSec

株式会社SecDevLab（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：中谷翔）は、2026年4月17日付で商号を「株式会社AgenticSec（エージェンティックセック）」（以下「AgenticSec」）に変更しました。

あわせて、AI自動ペネトレーションテスト製品「RapidPen」を「AgenticSec Pentest」に改称し、ブランドを統一しました。製品の本格提供フェーズへの移行を反映し、AIエージェント技術とセキュリティを融合した新ブランドのもとで事業成長を加速します。

商号変更・ブランド統一の背景

ソフトウェア開発の現場では、AIやコーディングエージェントの進化により開発スピードと実装量が大きく拡大しています。一方で、実装されたソフトウェアの安全性をいかに検証するかは、これまで以上に重要な経営課題となっています。

こうした環境下で、ペネトレーションテスト (※) の需要が拡大しています。しかし、高度な専門人材による従来の手動診断では、コスト・実施頻度・人材不足の制約により、現代の開発スピードや絶えず変化する脅威に対応しきれない状況が続いています。

※擬似攻撃によりシステムの脆弱性を検証するセキュリティテスト

当社はこの課題をAIエージェントによる自動化技術で解決するため、2025年の創業以来、研究開発と製品化に取り組んできました。今回、製品が本格提供フェーズに入ったことを機に、AIエージェント（Agentic）とセキュリティ（Security）を融合した「AgenticSec」へブランドを統一し、事業成長を加速します。

新ブランド「AgenticSec」について

新社名「AgenticSec」は、当社が目指す「AIエージェントが自律的にセキュリティを検証する世界」を体現する造語です。

「AgenticSec Pentest」は、IPアドレスのみを入力として、AIエージェントが攻撃面を自律的に思考・分析し、脆弱性や侵入経路を発見する完全自動のペネトレーションテスト製品です。当社は2025年、ペネトレーションテストの初期侵入プロセスをAIにより世界で初めて完全自動化することに成功しています。従来の人力による診断では困難だった高頻度な検証を実現するほか、対象システムの構成情報や過去の診断結果を蓄積し、継続的にテスト精度を向上させる独自のアーキテクチャを備えています。

Black Hat USA 2025 Arsenal でのデモ発表

代表取締役CEOの中谷翔は、AIを活用したペネトレーションテストの研究開発に継続して取り組んでおり、世界で最も権威あるセキュリティの祭典 Black Hat USA 2025 での発表や、LLMベースのエージェントによるペネトレーションテスト自動化に関する論文発表を行っています。AIペネトレーションテスト・セキュリティ検証に関する中核技術の特許も出願済みです。

AgenticSecでは仲間を募集しています

AgenticSecは、AI時代のソフトウェアセキュリティの新たなスタンダードをともにつくる仲間を募集しています。

詳細は採用情報ページ(https://agenticsec.tech/jobs)をご覧ください。

株式会社AgenticSec 概要

AgenticSecは、AIネイティブな設計により攻撃者視点のAIエージェントで自律的な脆弱性検証を行う、AIペネトレーションテスト・セキュリティ検証製品「AgenticSec」を開発・提供する会社です。リードタイムゼロでの即時検証と未知の攻撃パターンへの対応を実現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181944/table/1_1_dc3a8203f62e06eff15cc7b718f9045d.jpg?v=202604200951 ]