＜ＢＳテレ東＞4月26日（日）午後2時から放送！ランナーに向けたランナーのための新番組「ランナーズサロン」

株式会社テレビ東京ホールディングス

ＢＳテレ東では、4月26日（日）午後2時からランナーに向けたランナーのための新番組「ランナーズサロン」を放送します。

年４回の放送を予定し、それぞれの季節に合わせて、ランニングを始めたくなる、ランニングをもっと楽しむ、ランニングを通して豊かな人生をおくるための企画をお届けします！

記念すべき第１回は、春の新生活にランニングデビューをしたい人に送る「ラクに楽しく走るコツ」を大公開！

レジェンドランナーがゆうちゃみに伝授！ラクに楽しく走るコツとは？

初心者ランナーのゆうちゃみが人生最長ランニングに挑戦！まずは走りたくなるウェアと初心者にも優しいシューズ選びのため都内のスポーツ店へ！かわいくオシャレで機能性が高いウェア、自分に最適なシューズを専門家のアドバイスをもとに選んだゆうちゃみ。「モチベアップ」な彼女の前に登場したのは…五輪４大会出場のレジェンドランナー福士加代子と“公務員ランナー”として注目を集め、今はプロランナーとして走り続ける現役ランナー川内優輝の2人！

豪華な指導陣にウォーミングアップの方法、ランニングフォームなど、初心者が実践できる「ラクに楽しく走るコツ」を伝授され、ゆうちゃみがいよいよ人生最長ランニングに挑戦！しかし、ゴールまでの道のりには想像を超える展開が…そして、思わぬ結末が待っていた？

【出演者コメント】

【ゆうちゃみ】

「まだまだいける！」「もっと走りたい！」初めてそんな気持ちにしてくれた私の走りを見てくださ い！最後のゴールテープが気持ちよすぎで、「これは革命が起きた！」って感じです！

ウェアのかわいさやシューズの選び方など、これからランナーデビューする人に必見の企画もお楽しみに！

【福士加代子】

これほどガチでランニング指導をしたことがなかったので、新しい世界を体験できました！

この番組を見て、汗をかくことの気持ちよさ、お話ししながら走る楽しさ、風をよく感じられる爽快感、走ることの楽しさをたくさん知ってほしい！とてもナイスな番組です！

【川内優輝】

ウォーミングアップの指導だけで「こんなに走り方が変わるんだ！」と驚きの発見でした！

そんなゆうちゃみさんにランナーとしての可能性を感じました！

PODCASTのNIKKEIランナーズサロンの初回ゲストだったこともあり今回の番組出演に縁を感じます。

テレビ番組と音声コンテンツ、それぞれの「ランナーズサロン」の楽しく深い世界をお楽しみください！



ランナーコンテンツとの初コラボレーション！ 「NIKKEIランナーズサロン」と強力タッグ！

ＢＳテレ東でスタートするランナー向けた新番組「ランナーズサロン」！実はこの番組、NIKKEI PODCASTの人気音声コンテンツ、「NIKKEIランナーズサロン」と強力タッグを組み、生まれた番組なのです！2024年7月に配信スタートした「ランニングを通じて人生を豊かにする」をテーマにお伝えしている同番組とのコラボレーションが実現！今回の番組でガチ指導いただいたレジェンドランナー、福士加代子と川内優輝が「NIKKEIランナーズサロン」にも出演予定！4月26日の番組放送と同日に福士加代子出演のコンテンツ配信がスタートします！番組では伝えきれなかったレジェンドランナーの知られざるエピソードやランニングトークにご期待ください！

「NIKKEIランナーズサロン」：https://www.nikkei.com/topics/24061900(https://www.nikkei.com/topics/24061900)

【配信予定】

福士加代子 ♯１：4月26日（日）

福士加代子 ♯２：5月1日（金）

川内優輝 ♯１：5月8日（金）

川内優輝 ♯２：5月15日（金）

【番組概要】

【タイトル】「ランナーズサロン」

【放送日時】2026年4月26日（日）14:00～15:00 （第１回）

【放送局】ＢＳテレ東（ＢＳ７.ch）全国無料放送

【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】福士加代子、川内優輝、ゆうちゃみ

山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）、長部稀（テレビ東京アナウンサー）

【番組公式HP】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/runners_salon

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