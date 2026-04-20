青森県六ヶ所村の『つながる・ろっかしょLINE相談事業』として、令和8年度（2026年度）のファミワンの提供継続が決定

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、青森県六ヶ所村（村長:橋本 隆春、以下六ケ所村）からの委託を受け、『つながる・ろっかしょLINE相談事業』による、オンライン上での相談・啓発を実施し、村民の皆様へ妊活、子育て、更年期を含むヘルスケア全般のご相談や、メンタルヘルス相談サービスについて、令和8年度のサービスの提供継続が決定いたしました。

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-765-27ed09c7eaef6876147a8fffc3719598.pdf

六ヶ所村では、六ヶ所村在住・在学・在勤の方に向け、様々な年代の多様化するお悩みに対して、LINEアプリを活用した新たな相談窓口として、「つながる・ろっかしょLINE相談」を令和7年度より開始しました。妊活、子育てのお悩み、更年期など、ヘルスケア全般のご相談や、メンタルヘルスのご相談など、幅広いお悩みに対応し、個々のニーズに合わせたサポートを行います。

相談は匿名で行うことができ、性別や年齢に関わらず、安心して利用できるサービスとしてサポートを行っております。テキストメッセージによる相談やzoom等を使った通話相談（画面オフ可）も可能で、スマホから気軽にご相談が可能です。経験と専門的な知識をもつアドバイザーが、それぞれのお悩みや困りごとに寄り添い、丁寧にお応えいたします。

■担当者コメント

「誰かに相談したいけれど、なかなか一歩を踏み出せない」そんな声に応えるために始まった本事業を、今年度も継続できることを嬉しく思います。

六ヶ所村は、村民の皆さま、そして働く皆さまの味方です。悩みや不安、苦しさを一人で抱え込まずにすむよう、専門家がそっと寄り添い、安心して話せる環境を整えています。

LINEを通じて、いつでも・どこでも・匿名で相談できることが、この事業の大きな特長です。つらい時、誰にも言えないと感じた時、どうかその気持ちを一人で抱え込まないでください。

このLINE相談が、あなたの心を少しでも軽くし、そっと支える「よりどころ」のひとつになることを願っています。

■利用者さまの声

「悩んで落ち込んでいた気持ちが少し軽くなった。具体的なアドバイスのおかげで行動できた」

「誰かに聞いてもらえる、アドバイスがあることは1人ではないと思えた。」

「産後うつになりかけそうだった私の救いの手になりました。」

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995