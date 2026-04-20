SaMD×保険｜プログラム医療機器の事例から考える保険戦略

概要

株式会社Software Regulation

「SaMD×保険」と題して、令和8年度診療報酬改定を含めて最近のプログラム医療機器の保険に関連するトピックを取り扱います。



登壇者には厚労省での価格決定業務経験を持ち、かつ企業側としてSaMD保険のご経験も有する竹下康平氏をお招きします。



モデレーターを務める株式会社Software Regulation 武田瑛司とともに、プログラム医療機器の保険について、実務の勘所から最新事例までを議論します。

詳細を見る :https://software-ra.com/seminar/20260521_seminar.html?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=20260521_seminar

開催日時・場所

プログラム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/9_1_5503c9521889fbb5c57e9c768bb2abb3.jpg?v=202604200951 ]

【オンライン・オフライン共通】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/9_2_c49ff92f731b8a66c7744071fcfacf9b.jpg?v=202604200951 ]

【オフラインのみ】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/9_3_eab53f88ba7e60e076d4099768c93b02.jpg?v=202604200951 ]

登壇者・パネリスト

詳細を見る :https://software-ra.com/seminar/20260521_seminar.html?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=20260521_seminar

東京慈恵会医科大学 先端医療情報技術研究部 講師 竹下 康平

PMDAにて医療機器審査を4年半担当し、臨床試験からin vitro試験まで幅広く評価を経験。新人教育や薬事規制講習会の講師も歴任。その後厚生労働省へ出向し、医療機器及び体外診断薬、再生医療等製品の価格決定に関する業務を担当。行政を離れてからは、医療ITベンチャーの医療機器アプリ保険収載、大手医療機器メーカーで製品開発戦略立案を経験。現職の東京慈恵会医科大学では、医療ITや医療機器に関する研究を行いつつ、ベンチャー育成や医療機器メーカーへのアドバイスを手がける。

株式会社Software Regulation 代表取締役 武田 瑛司

日本初となる治療用アプリを開発したスタートアップにて、治療用アプリの薬事申請を担当した経験を持つ。CureApp退職後、プログラム医療機器の薬事申請を支援する会社を設立し、治療用アプリだけではなく診断用AIソフトウェアなど、SaMD開発を行う企業において、国内外の薬事業務全般を支援。

事前質問の募集について

本イベントの申し込みには「事前質問」への入力が必須となっております。フォームの項目にご記入をお願いいたします。当日のセッション内で取り上げさせていただきます。

また、当日はオンラインツールを通じてもご質問いただけます。

※時間の都合上、すべてのご質問にはお答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

詳細を見る :https://software-ra.com/seminar/20260521_seminar.html?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=20260521_seminar