日本プロジェクトソリューションズ株式会社、事業拡大に伴い採用を強化　入社お祝い金100万円キャンペーンの期間延長を決定

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、事業拡大に伴い、採用活動を一層強化するとともに、現在実施している入社お祝い金100万円キャンペーン(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)の期間延長を決定しました。

本キャンペーンは、当社採用サイト(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)から応募し、所定の条件を満たして入社された方を対象に、入社お祝い金100万円を支給するものです。当社では、プロジェクトマネージャーやPMOマネージャー等の採用(https://www.japan-project-solutions.com/recruit#%E6%B1%82%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1)を強化しており、経験や知識の多寡だけではなく、周囲と協力しながら前向きに挑戦できる姿勢や、相手の立場を考えながら物事を前に進める力を重視しています。採用ページではカジュアル相談の窓口(https://www.japan-project-solutions.com/recruit#web)も設けており、現在のキャリアで転職可能かをまず相談したい方や、PM・PMO未経験の方からのご相談にも対応しています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメント及びPMOに特化した専門会社です。公式サイトでは、PM・PMO実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)、プロジェクトマネジメント教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training)、PMP資格取得支援(https://www.japan-project-solutions.com/pm-qualification)を柱とする「プロジェクトマネジメントのトータルソリューションカンパニー」と位置づけており、Project Management Institute（PMI）認定トレーニング・パートナー（ATP）として、企業や組織の実行力向上を支援してきました。

また、英フィナンシャル・タイムズ紙およびNIKKEI ASIA紙の「FT High-Growth Companies Asia-Pacific」に2020～2022年、2024年、2025年の5回ランクインし、日本経済新聞社「日本急成長企業2022」100社にも掲載されています。

◼️経歴の華やかさより、「人としての力」を重視

現在、当社が求めているのは、華やかな経歴や肩書だけを持つ人材ではありません。相手の立場に立って考えられること。困難な状況でも粘り強く取り組めること。周囲と連携しながら前に進められること。そして、学び続ける姿勢を持っていること。そうした「人としての力」を備えた方であれば、これまでの経験分野にかかわらず、幅広く歓迎したいと考えています。

プロジェクトマネジメントの仕事は、単にタスクを管理するだけではありません。関係者の思いをくみ取り、状況を整理し、前に進める道筋をつくる仕事です。だからこそ当社では、知識や経験に加え、周囲と信頼関係を築きながら粘り強く取り組める「人としての力」を大切にしています。

◼️実務と学びを往復しながら、PM・PMOのプロフェッショナルへ

当社の特長の一つは、入社後の成長を後押しする環境にあります。プロジェクトマネジメント及びPMOの専門会社である強みを生かし、実務経験を積みながら体系的に学べる仕組み(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)を整えており、資格取得支援、企業研修、オンライン研修、eラーニングなど、多面的な学びの機会を用意しています。公式サイトでも、各分野のプロフェッショナルが、教育研修、実務支援、資格取得・維持支援を通じて支援する体制を掲げています。

また、当社が手がける仕事はIT領域に限りません。採用ページ(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)では、製薬、資源、製造、サービス、学校法人、政府関連など幅広い業種業態のプロジェクトを支援していることに加え、書籍出版、eラーニング、教材開発などの取り組みも紹介しています。実行支援だけでなく、教育やコンテンツ開発まで含めた事業フィールドがあるからこそ、自分に合った役割や可能性を広げていくことができます。

◼️社員同士が支え合い、相談しながら成長できる文化

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、社員同士の横連携や、相談しやすい関係性も大切な価値の一つです。入社直後は、誰しも仕事の進め方や判断の置きどころに迷うことがあります。当社では、そうした初期のつまずきを一人で抱え込ませるのではなく、周囲のメンバーや先輩社員が伴走しながら、実務上の考え方や進め方を共有し、成長を支えていきます。「会社の成長と自分の成長を体感できること」「まずは気軽に相談できること」「社員や役員の雰囲気を体感できること」を大切にしています。

◼️実際に転職した社員の声(https://www.japan-project-solutions.com/employee-success)

未経験から飛び込み、成長を実感している2名が語る魅力

第１実行支援事業部 SY氏 コメント

「前職では、海上輸送品の入出庫や保管を担う物流会社で、現場側の計画立案や監督、営業側の在庫・リソース管理など、マネジメント業務に携わっていました。当時は「プロジェクトマネジメント」という言葉を意識していませんでしたが、振り返ると、言葉を知らなかっただけで、実際にはプロジェクトを前に進める仕事をしていたのだと感じています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)を知ったきっかけはYouTubeでした。もともと物事の段取りを考えることが好きだったこともあり、「この仕事は面白そうだ」と感じて応募しました。 実際に入社して感じるのは、社内コミュニケーションの取りやすさです。職種の特性上、個々で動く印象を持たれがちですが、部署全体での対面ミーティングや懇親会、新入社員向けのオンボーディング制度など、交流の機会がしっかり設けられています。こうした職種であっても、複数の接点を意識的につくっていることは当社の良さだと思います。何より、周囲にいる人たちが本当に温かいと感じています。

お客様の仕事の一端を担う責任は大きいですが、その分、自身の裁量で仕事を進められる自由度もあります。「あの人に頼めば大丈夫」と思っていただける存在に近づけたと感じられる瞬間に、大きなやりがいと楽しさを感じています。」

第１実行支援事業部 TK氏 コメント

「 前職では航空業界で、現場業務から間接業務まで幅広く経験してきましたが、プロジェクトマネジメントは未経験の領域でした。システム刷新プロジェクトでPMの方と関わる機会をきっかけに関心を持った一方で、「自分にこの仕事が務まるのだろうか」という不安も強くありました。それでもJPSに応募したのは、「プロジェクトマネジメントの専門会社(https://www.japan-project-solutions.com/)」であったことに加え、カジュアル面談や選考を通じて、一人ひとりに真摯に向き合う姿勢や人の温かさを感じられたからです。実際に入社してからもその印象は変わらず、安心して挑戦し、成長できる会社だと実感しています。

現在は電気工事業の会社に参画し、PM業務支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)として設計文書管理や工程管理、コスト管理などを担当しています。プロジェクト全体の考え方や進め方、判断の背景を間近で学ぶ機会が多く、日々やりがいとチャレンジを感じています。知識不足に戸惑う場面もありますが、周囲と積極的にコミュニケーションを取り、時には、仲間に相談しながら前に進めています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は成長の真っただ中にある会社であり、自分たちの力で会社を大きくしていく過程に関われることも大きな魅力です。未経験で入社した私自身、ここには安心して学び、挑戦を続けられる環境があると感じています。」

◼️成長機会と働きやすさの両立を目指す環境

当社では、専門性を高められることに加え、安心して挑戦を続けられる職場環境づくりも重視しています。

社員クチコミサイト「OpenWork」に掲載されている当社の公開情報では、総合評価4.31（プロジェクトマネジメント8,959社中28位）といった数値が公表されています。加えて、待遇面の満足度4.1、社員の士気4.4、風通しの良さ4.3、20代成長環境4.1、法令順守意識4.6、人事評価の適正感4.1と高い評価を獲得しています。

こうした外部公開情報にも、成長機会と働きやすさの両立を目指す当社の姿勢の一端が表れています。なお、これらは2026年4月16日時点の公開情報です。

◼️入社お祝い金100万円キャンペーンで、新たな挑戦を後押し

現在実施している入社お祝い金100万円キャンペーン(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)は、当社採用サイトから応募し、入社が決定した方のうち、所定の条件を満たした方を対象とするものです。採用ページでは、提示年収や在籍期間、出勤率などの条件が案内されており、入社3か月経過後と6か月経過後の給与支給日に、それぞれ50万円ずつ支給するとしています。詳細条件や対象外となるケースについては、採用ページをご確認ください。

「今の経験で挑戦してよいのか不安がある」

「未経験だが、社会に価値を生み出す仕事に挑戦したい」

「成長できる環境で、自分の可能性を広げたい」

そのような思いをお持ちの方は、ぜひ日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)へお問い合わせください。まずはカジュアルなご相談からでも歓迎しています。

◼️採用に関するお問い合わせ

採用に関するご相談・ご応募・カジュアル相談は、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/) 採用ページ(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)よりお問い合わせください。ページ下部のお問い合わせフォーム(https://www.japan-project-solutions.com/recruit#web)からも受け付けています。

◼️ 会社概要

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、2013年2月設立の、プロジェクトマネジメント及びPMOに特化した専門会社です。東京都中央区に本社を置き、PM・PMO実行支援、プロジェクトマネジメント教育研修、資格取得支援、出版・教材開発などを通じて、社会の課題解決と価値創造に貢献しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.jpsol.co.jp/)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・PMP(R)資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。