クラウド不要・完全オフライン動作機密文書を外部送信しないWindows向け生成AIソフト「オフラインAI for 文書作成」発売

株式会社マグノリア

株式会社マグノリア（本社：名古屋市東区）は、インターネット接続不要で利用できるWindows向け生成AIソフト「オフラインAI for 文書作成」 を発売いたしました。

本製品は、要約・校正・翻訳・メール作成・社内文書検索をAIが支援しながら、すべての処理をPC内で完結する完全オフライン型ローカルAIソフトです。

外部サーバーへのデータ送信を行わないため、社内文書、顧客情報、研究資料など機密性の高い情報も安心して取り扱うことができます。

価格は買い切り3,980円（税込）。サブスクリプション料金やAPI従量課金は不要で、追加費用なしで継続利用できます。

■背景：生成AI活用拡大と情報漏えいリスクへの対応

近年、生成AIを活用した文書作成支援サービスが急速に普及しています。

一方で、多くのクラウド型AIサービスでは、入力した文書や社内資料を外部サーバーへ送信する必要があり、

機密情報の持ち出しリスク

個人情報保護

社内利用規程への抵触

継続的な月額コスト

が企業・官公庁・研究機関における導入課題となっています。

「オフラインAI for 文書作成」は、こうした課題を解決するため、ローカル環境のみで完結する生成AIソフトとして開発されました。

インターネットから切り離された環境でも動作し、クラウド利用時に懸念される情報漏えいリスクを大幅に低減します。

■製品特長

１. 完全オフライン動作

インターネット接続不要。

すべてのAI処理をPC内部で実行します。

外部サーバーへの文書アップロードは一切不要で、社外秘文書や顧客データも安全に活用できます。

２. 買い切り3,980円、追加費用ゼロ

月額課金・API従量課金なし。

利用量に関係なく、追加費用は発生しません。

日常業務から大量文書処理まで、コストを気にせず使い放題です。

３. 社内文書検索（RAG）対応

指定フォルダ（サブフォルダを含む）内の

Word

Excel

PowerPoint

PDF

テキストファイル

をAIが横断検索・参照し、根拠付きで回答を生成します。

RAG（検索拡張生成）に対応し、社内ナレッジの活用や属人化解消に貢献します。

４. 文書業務をワンストップ支援

要約・校正・翻訳・メール作成・文章改善まで対応。

ビジネス文書作成の業務効率を大幅に向上します。

■主な機能

AIチャット機能

文書要約

AI翻訳

ビジネスメール自動作成

文書AI校正

修正差分表示

社内文書検索（RAG）

PC画面上の文字をOCRで読み取りAIに入力

回答スタイルカスタマイズ

オフライン利用

■想定利用シーン

社内文書の要約・検索

会議議事録の整理

メール文面作成

社内資料の横断検索

法務・医療・官公庁の機密文書処理

教育機関での文書支援

■製品概要

製品ページ： http://www.magnolia.co.jp/products/utility/aiof01w/index.htm

（15日間無料でお試しいただける試用版をご用意しています）

製品名：オフラインAI for 文書作成

発売日：2026年4月17日

品番：AIOF-01

JAN：4539464005291

価格：3,980円（税込）

備考：ダウンロード販売のみ（メールサポート付）

■動作環境

OS：Windows 11

CPU：1GHz以上

メモリ：4GB以上

HDD：約5GB以上の空き容量

対応ファイル形式：.docx / .pdf / .pptx / .xlsx / .txt / .csv / .srt / .md

ネットワーク：オフラインで利用可能（アップデート時を除く）

■安心の返金保証

購入後3ヶ月以内であれば、万が一動作しない場合などに全額返金保証を提供しています。

【株式会社マグノリアについて】

1998年の創業以来、チューブ＆ニコ録画、ラジ録、マークシート読取君などのユーティリティソフト、世界コンピュータ将棋ソフト大会優勝のBonanzaなど幅広いジャンルのソフトを発売してきました。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マグノリア 担当：村田・広沢

E-Mail：press@magnolia.co.jp

URL：http://www.magnolia.co.jp/

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