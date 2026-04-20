「計算できる」から「判断できる」設計者へ。木造住宅の耐震補強に特化した実践型コミュニティ『構造伴奏部 耐震補強編』が始動！

株式会社evoltz

evoltz一級建築士事務所（管理建築士：早川浩平）と構造設計事務所のヒロモク（代表：戸鳴宏樹）は、耐震診断・補強設計の実務初心者や不安を抱える設計者を対象とした、初心者向け実践伴奏型オンラインコミュニティ『構造伴奏部 耐震補強編』を本格始動いたします。

■ 背景：リフォームリノベで耐震補強する時、どうしたらいいかわからない

近年、住宅リフォーム・リノベーション市場は微増傾向にあります。新築分野においては、2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震を契機に、耐震意識が高まり、耐震等級3の採用や許容応力度計算を行う建築業者が増加しています。一方で、リフォーム・リノベーション分野においては、既存建築物の多様化による難しさから、計算方法や補強設計に対する不安が大きく、耐震改修に踏み出せない実務者が多いのが現状です。しかし、地震大国である日本においては、既存木造住宅の耐震化こそが急務です。そして「壊れない家を増やす」ためには、それを実現できる実務者を増やすことが不可欠です。こうした背景から、耐震補強を実務として扱える人材を増やし、より多くの木造住宅を地震から守ることを目的として、本サービスを立ち上げました。

■ 『構造伴奏部』が提供する「判断力」の育成

本コミュニティは、単にソフトの入力方法を教える場ではありません。「なぜその入力なのか」「なぜその補強が必要なのか」を深く理解し、現場に適切な指示を出せる「判断できる人」へのレベルアップを目指します 。

■ 主なサービス内容

■ サービス概要

- 月2回のオンライングループ勉強会： 13:30～14:30の定期開催 。実務に即した知識の共有や、過去動画のアーカイブ視聴も可能です 。- Facebook専用グループでの質問対応： 実務で直面した具体的な疑問に対し、講師やメンバーが回答 。- 現場知見の共有： 抜けがちな補強ポイントや、現場からの質問への適切な対処法を伝授します 。またメンバーの現場見学会も企画予定。

名称： 構造伴奏部 ー 耐震補強編 ー

目標： 一人で耐震診断・補強設計を行い、現場に自信を持って指示を出せるようになること 。

対象： 耐震診断ソフト（ホームズ君等）の入力はできるが、計算結果や現場対応に不安がある実務初心者 。

費用： 月額 11,000円（税込）

開始日： 2026年4月10日（初回は大宮にてリアル開催・懇親会あり）

■ 講師プロフィール

早川 浩平（はやかわ こうへい）

株式会社evoltz 一級建築士事務所 管理建築士。構造設計一級建築士。耐震リフォームから新築構造計算まで幅広く手掛け、技術者育成に注力 。

戸鳴 宏樹（となり ひろき）

ヒロモク 二級建築士事務所 代表。 ツーバイフォー建築物を中心に住宅から中規模の施設系の構造設計を行う。 またツーバイマンヒロキとして構造や耐震の情報を発信中。

■ 設立者メッセージ

私たちの目標は、「私たちがいなくても木造住宅の耐震性能が当たり前になる」をつくることです。 建築基準法はあくまで最低基準です。 本当に目指したいのは、地震が来ても倒壊せず、その後も普段通りの生活を続けられる住宅を当たり前にすること。 そのために、構造を特別なものにせず、“使いこなせる武器”として扱える設計者を増やしていきたいと考えています。

【本件に関するお問い合わせ先】

構造伴奏部 事務局

mail：kozo.banso.hxh@gmail.com