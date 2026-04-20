Bain Capital、アブダビに拠点を開設、中東への長期的コミットメントを強化





ADGMでの拠点展開により、長期的な投資家パートナーシップ、投資先企業の拡大、将来の地域投資活動の基盤を支援

アラブ首長国連邦アブダビ, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- 世界有数のプライベート投資会社であるBain Capitalは本日、アブダビの国際金融センターであるADGMにオフィスを開設したと発表しました。この新オフィスは、Bain Capitalが中東全域で長年にわたり築いてきた関係を基盤とするものであり、同地域の重点セクターにおける投資、提携、成長支援への継続的なコミットメントを示すものです。

Bain Capitalの中東戦略は、次の3つの柱に基づいています。

・ Bain Capitalのグローバル投資プラットフォーム全体を通じて地域の投資家との長期的な関係を支え、同社の資本形成の取り組みをさらに強化します。

・航空、ヘルスケア、デジタルインフラ、フィンテックなど、地域の優先事項に合致する分野に重点を置きつつ、中東における一部の Bain Capital投資先企業の事業拡大と成長を支援し、それらの企業が同地域の資本、顧客、人材、戦略的パートナーとつながることを後押しします。

・市場の発展と魅力的な機会の出現に応じて、 Bain Capitalが将来的に同地域でより直接的な投資活動を評価・検討できるようにします。

アブダビのオフィスは、中東全域とのより深い関与を支える地域ハブとして機能するとともに、同社のグローバル拠点との連携も強化します。

Bain Capitalのマネージング・パートナーであるDavid Grossは「Bain Capitalは、価値観の共有、長期的な視点、そしてこの地域がグローバルな資本と企業づくりにおいてますます中心的な役割を担っているという確信を基盤として、数十年にわたり中東全域で信頼に基づくパートナーシップを築いてきました」とコメントし、さらに次のように述べています。

「アブダビに拠点を構えることは自然な次の一歩であり、投資家へのサービス提供力、投資先企業の支援力、そしてステークホルダーと連携して長期的な価値を共に創出する力を強化するものです。明確なビジョン、強固な規制環境、戦略的に優れた接続性を備えた世界的金融ハブであるアブダビは、当社のプレゼンスをさらに深めるうえで理想的な基盤です。」

Bain Capitalのパートナー兼APAC・中東投資家対応責任者であるTom Sargeantは、次のように述べています。「この地域の主要機関の多くは当社ファンドへの長期投資家であり、その関係は時間の経過とともに、より広範な戦略的協業へと発展してきました。アブダビのオフィスは、地域全体のパートナーと緊密に連携する当社の力を強化します。」

ADGM会長のH.E. Ahmed Jasim Al Zaabiは、「世界有数の金融機関が地域成長戦略の拠点として引き続きアブダビを位置付けるなか、ADGMはBain Capitalを歓迎します。これは、規制の明確性、制度の強靱性、長期的な安定性を備えた市場との重要な整合を示すものです。ADGMは、強固な法的枠組み、潤沢で長期志向の資本へのアクセス、そしてグローバル投資家を大規模に支援するために設計された制度を兼ね備え、その基盤を提供しています」とコメントし、さらに次のように述べています。

「Bain Capitalの進出は、国際資本と地域の機会が結び付き、長期的なパートナーシップが確信を持って築かれるプラットフォームとしてのアブダビの役割を一層強化するものです。」

Bain Capitalのオフィス開設は、アブダビ首長国のFintech, Insurance, Digital and Alternative Assets（FIDA）クラスターのもとでのAbu Dhabi Investment Office（ADIO）との戦略的パートナーシップに続くものであり、次世代の金融インフラとサービスの発展支援、そして地域の投資エコシステムの継続的な進化への貢献に対する同社のコミットメントを一層強化するものです。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2958383/Bain_Capital_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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