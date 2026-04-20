延長・預かり・長時間保育が変わると、保育の質が上がる 『最後まで大変と思わないうれしい保育』2026年4月22日発売 ― “いちばん大変な時間”が、“いちばん豊かな時間”に変わる―

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株式会社風鳴舎（本社：東京都）は、2026年4月22日、新刊
**『最後まで大変と思わないうれしい保育』**を刊行いたします。

本書は、近年急増する長時間保育に焦点を当て、これまで十分に議論されてこなかった「教育時間外の保育」の在り方を問い直し、現場実践をもとに新たな保育の価値を提案する一冊です。

■ 背景｜“預かるだけ”の時間になっていないか

認定こども園の増加や、幼稚園での預かり保育の拡大により、子どもたちが園で過ごす時間は年々長くなっています。

しかしその一方で、
教育時間外の保育が「ただ預かるだけ」の時間になっているという課題が現場では指摘されています。

特に、おやつ後から降園までの時間は、
・子どもも保育者も疲れやすい
・活動が単調になりがち
・「大変な時間」と認識されやすい

という構造的な問題を抱えています。

■ 本書の提案｜“風の時間”という新しい視点

本書では、教育時間外の保育を

「風の時間」＝子どもが心地よく過ごす時間

と再定義。

おやつ後の時間を見直すことで、
子どもたちが“幸せを感じる時間”へと転換できることを、豊富な実践例とともに提示します。

■ 本書の特徴

・夕方保育・預かり保育の具体的な実践事例を多数掲載
・保育現場のリアルな課題と改善プロセスを可視化
・対話形式で理解しやすい構成
・保育全体の質向上につながる理論と実践を統合

■ 第一線の研究者・実践者が集結

本書には、日本の保育を牽引する研究者・実践者が参加しています。

著者陣
・汐見稔幸（白梅学園大学名誉教授・東京大学名誉教授）
・無藤隆（白梅学園大学名誉教授）
・大豆生田啓友（玉川大学教授）

編著
・宮里 暁美（お茶の水女子大学 特任教授）
・渡邉 英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園 園長）
・松山 洋平（和泉短期大学 教授）
・杉山 沙旺美（聖隷クリストファー大学 助教）

■ 本書が示す未来

本書が提示するのは単なる“夕方保育の改善”ではありません。

「一日の終わりの質」が、保育全体の質を決定する

という視点です。

夕方保育を変えることは、
・子どもの安心感
・保護者との関係
・保育者の負担軽減
すべてに影響を与えます。

いちばん大変だった時間が、いちばん豊かな時間へ。
本書は、その転換を具体的に実現するための実践書です。

■ 書誌情報

書名：最後まで大変と思わないうれしい保育
編著：宮里 暁美／渡邉 英則／松山 洋平／杉山 沙旺美
著：汐見 稔幸／無藤 隆／大豆生田 啓友

発行日：2026年4月22日
価格：2,420円（税込）
（本体2,200円＋税）
ページ数：136ページ
ISBN：978-4-907537-58-6

■ 会社概要

株式会社風鳴舎
「子どもたちの笑顔を増やすコンテンツを」を理念に、保育・教育・子ども向け書籍を中心に出版活動を展開。

公式サイト：https://fuumeisha.co.jp/

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配信元企業：株式会社風鳴舎
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