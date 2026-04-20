2026年4月17日、日本気圧バルク工業株式会社 水上村「水上サクラヴィレッジ」に高気圧酸素ルームを追加導入 ～箱根駅伝優勝校・青山学院大学陸上競技部も合宿、高地トレーニング拠点として需要拡大～

2026年4月17日、日本気圧バルク工業株式会社 水上村「水上サクラヴィレッジ」に高気圧酸素ルームを追加導入 ～箱根駅伝優勝校・青山学院大学陸上競技部も合宿、高地トレーニング拠点として需要拡大～