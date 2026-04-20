2026年4月17日、日本気圧バルク工業株式会社 プロバスケットボールクラブ「ベルテックス静岡」へ高気圧酸素ルームを納品 ～トップパートナーR&Oリハビリ病院グループが導入、競技力向上を支援～
日本気圧バルク工業株式会社（本社：静岡県静岡市駿河区）は、静岡県の男子プロバスケットボールクラブ「ベルテックス静岡（VELTEX SHIZUOKA）」のトップパートナーであるR&Oリハビリ病院グループに対し、高気圧酸素ルームを納品したことをお知らせいたします。
本設備は、ベルテックス静岡の選手コンディショニングおよび競技力向上を目的として導入されました。
■ 導入の背景
近年、プロスポーツの現場においては、トレーニングだけでなく「回復」「コンディショニング」の重要性がますます高まっています。特にバスケットボールのような高強度かつ連戦が続く競技では、短時間での疲労回復や身体機能の維持がパフォーマンスに直結します。
こうした背景のもと、ベルテックス静岡のトップパートナーであるR&Oリハビリ病院グループは、医療的知見とスポーツ支援を融合させた取り組みの一環として、高気圧酸素ルームの導入を決定しました。
■ 高気圧酸素ルームの特長
今回導入された当社の高気圧酸素ルームは、
・高濃度酸素環境による効率的なリカバリーサポート
・血流促進による疲労回復の促進
・コンディション維持・ケガ予防への寄与
といった特長を有し、アスリートのパフォーマンスを多面的に支援します。
■ スポーツ×医療連携の強化
本取り組みは、プロスポーツクラブと医療機関が連携し、選手のコンディションを包括的に支える先進的な事例です。
R&Oリハビリ病院グループの専門的な知見と、高気圧酸素環境を組み合わせることで、より高度なコンディショニング体制の構築が期待されています。
■ 今後の展望
日本気圧バルク工業株式会社は、今後もスポーツ分野における酸素ルームの活用を推進し、競技力向上およびアスリートの健康支援に貢献してまいります。
また、医療・リハビリ分野との連携を強化し、「回復の質」を高める新たな価値提供を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347195/images/bodyimage1】
配信元企業：日本気圧バルク工業株式会社
本設備は、ベルテックス静岡の選手コンディショニングおよび競技力向上を目的として導入されました。
■ 導入の背景
近年、プロスポーツの現場においては、トレーニングだけでなく「回復」「コンディショニング」の重要性がますます高まっています。特にバスケットボールのような高強度かつ連戦が続く競技では、短時間での疲労回復や身体機能の維持がパフォーマンスに直結します。
こうした背景のもと、ベルテックス静岡のトップパートナーであるR&Oリハビリ病院グループは、医療的知見とスポーツ支援を融合させた取り組みの一環として、高気圧酸素ルームの導入を決定しました。
■ 高気圧酸素ルームの特長
今回導入された当社の高気圧酸素ルームは、
・高濃度酸素環境による効率的なリカバリーサポート
・血流促進による疲労回復の促進
・コンディション維持・ケガ予防への寄与
といった特長を有し、アスリートのパフォーマンスを多面的に支援します。
■ スポーツ×医療連携の強化
本取り組みは、プロスポーツクラブと医療機関が連携し、選手のコンディションを包括的に支える先進的な事例です。
R&Oリハビリ病院グループの専門的な知見と、高気圧酸素環境を組み合わせることで、より高度なコンディショニング体制の構築が期待されています。
■ 今後の展望
日本気圧バルク工業株式会社は、今後もスポーツ分野における酸素ルームの活用を推進し、競技力向上およびアスリートの健康支援に貢献してまいります。
また、医療・リハビリ分野との連携を強化し、「回復の質」を高める新たな価値提供を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347195/images/bodyimage1】
配信元企業：日本気圧バルク工業株式会社
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