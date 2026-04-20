



「働きがいのある会社」に関する調査・分析を行うGreat Place To Work® Institute Japan（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒川陽子）は、2026年5月26日に、株式会社あつまる（所在地：東京都中央区、福岡市中央区）の代表取締役社長 石井陽介氏をゲストに「理念経営を定量目標にする方法セミナー」を開催いたします。

理念が、組織を動かし、業績を伸ばす。その仕組みを、あなたの会社に。

「うちの理念、本当に浸透しているのか？」

その問いに、自信を持って答えられますか。

理念を掲げ、語り続けてきた。でも、浸透度の測り方がわからない。

評価は結局、「なんとなく」で終わっている。



理念経営の最大の落とし穴は、「見えない」ことへの慣れです。





本セミナーでは、理念の浸透・実践を数値と構造で見える化し、

組織の成長と業績向上を同時に実現する実践的手法を、

「働きがいのある会社ランキング」において輝かしい実績を誇る

株式会社あつまるの代表取締役社長 石井陽介氏をゲストにお招きしお伝えします。





「感覚の経営」から「確信の経営」へ。

理念を、経営の武器に変えるための120分です。

たくさんのご参加をお待ちしております。

開催概要

■開催日時：

2026年5月26日（火）16:00～18:00（無料）

終了後、懇親会 （事前登録・会費制：6,000円/人 ※税込）

※懇親会については1週間前から会費の100%をキャンセル料として申し受けます。



■会場：

グラントウキョウサウスタワー

東京都千代田区丸の内1丁目9-2



■対象者：

経営者・トップマネジメント層、経営幹部候補



■ゲスト：

株式会社あつまる 代表取締役社長 石井陽介 氏



■主催：

株式会社働きがいのある会社研究所 （Great Place To Work® Institute Japan）

申込方法

こちらの申込ページよりお申込ください。

※本セミナーは 経営者・トップマネジメント層、経営幹部候補向けとなります。

Great Place To Work® Instituteについて

Great Place To Work® Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work® Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work® Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。