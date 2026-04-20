花岡車輌、フラットカートシリーズ専用「テーブルコンテナブラック（TCBK）」を2026年4月20日発売
花岡車輌株式会社（本社：東京都江東区）は、フラットカートシリーズにフィットする専用コンテナの新色ブラック「テーブルコンテナブラック（型式：TCBK）」 を、2026年4月20日より発売します。
本製品は、荷物をまとめて運ぶためのコンテナ機能に加え、テーブルとしても使える蓋を備えた、フラットカートシリーズ用の拡張アイテムです。フラットカートシリーズに“ハマる”専用設計により、運搬時の安定性と使い勝手を高め、アウトドア、レジャー、イベント、日常使いまで、さまざまなシーンで活用できます。
>製品HP｜テーブルコンテナ
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/tablecontainer
>花岡車輌公式オンラインストア｜テーブルコンテナ
https://hanaoka-online.com/products/tc
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage1】
>開発背景
フラットカートシリーズは、運搬のしやすさと収納性を両立した台車として、多くのユーザーに支持されてきました。一方で、ボールや工具、備品、お弁当、敷物、おもちゃなど、形が不揃いな荷物をまとめて運びたいというニーズも高く、積載時の安定性や持ち運びやすさをさらに高める拡張アイテムが求められていました。
そこで花岡車輌は、フラットカートシリーズにしっかりフィットし、**「運ぶ・しまう・置く」**を一体で考えた専用コンテナとしてテーブルコンテナを展開してきました。今回発売する ブラックカラーの「TCBK」 は、フラットカートシリーズとの一体感をより高め、より幅広い使用シーンになじむモデルです。
>製品特徴
1. フラットカートシリーズにハマる専用設計
FLATCART 02、FLATCART 2×4、FLATCART DININGにフィットする構造で、運搬時も荷崩れしにくく、スマートに使用できます。
2. 使わないときは折りたためるコンパクト設計
使用しないときは折りたたんで収納できるため、保管時にもかさばりにくく、省スペースで扱えます。
3. 両サイドから荷物を取り出せる構造
コンテナ両側に取り出し口を設けており、積んだ状態でも中の荷物へアクセスしやすい設計です。
4. テーブルとしても使える蓋
フラットなデザインの蓋を採用しており、簡易的な置き台やテーブル面としても活用できます。
5. ロック機能付き蓋
蓋が外れにくいようロックのON/OFF機能を備えており、運搬時の安心感にも配慮しています。
>想定利用シーン
キャンプ、ピクニック、運動会などでの荷物の運搬・整理
ガレージや倉庫での備品収納
イベント現場での資材運搬
日常の買い物やまとめ運び
FLATCART DININGと組み合わせたアウトドアシーンでの活用
>製品HP｜テーブルコンテナ
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/tablecontainer
>花岡車輌公式オンラインストア｜テーブルコンテナ
https://hanaoka-online.com/products/tc
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage2】
>製品概要
製品名：テーブルコンテナブラック
型式：TCBK
内容：コンテナ×1個、蓋×1枚
カラー：ブラック
耐荷重／積載荷重：15kg
発売日：2026年4月20日
対応機種：FLATCART 02、FLATCART 2×4、FLATCART DINING
>対応機種
機種によって対応が分かれますのでご確認の上ご購入ください。
FLATCART 02：荷台の四隅に丸い窪みが付いている仕様が対応機種
FLATCART 2×4：ハンドル側に四角い窪みが付いている仕様が対応機種
FLATCART DINING：全機種
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage4】
今後について
花岡車輌は、運搬・移動の道具を、単なる搬送機器ではなく、使う人の体験価値を高める道具として捉えています。今後も、現場や暮らしの中で生まれるリアルなニーズに向き合いながら、機能性と使いやすさを両立した製品づくりを続けてまいります。
配信元企業：花岡車輌株式会社
本製品は、荷物をまとめて運ぶためのコンテナ機能に加え、テーブルとしても使える蓋を備えた、フラットカートシリーズ用の拡張アイテムです。フラットカートシリーズに“ハマる”専用設計により、運搬時の安定性と使い勝手を高め、アウトドア、レジャー、イベント、日常使いまで、さまざまなシーンで活用できます。
>製品HP｜テーブルコンテナ
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/tablecontainer
>花岡車輌公式オンラインストア｜テーブルコンテナ
https://hanaoka-online.com/products/tc
>開発背景
フラットカートシリーズは、運搬のしやすさと収納性を両立した台車として、多くのユーザーに支持されてきました。一方で、ボールや工具、備品、お弁当、敷物、おもちゃなど、形が不揃いな荷物をまとめて運びたいというニーズも高く、積載時の安定性や持ち運びやすさをさらに高める拡張アイテムが求められていました。
そこで花岡車輌は、フラットカートシリーズにしっかりフィットし、**「運ぶ・しまう・置く」**を一体で考えた専用コンテナとしてテーブルコンテナを展開してきました。今回発売する ブラックカラーの「TCBK」 は、フラットカートシリーズとの一体感をより高め、より幅広い使用シーンになじむモデルです。
>製品特徴
1. フラットカートシリーズにハマる専用設計
FLATCART 02、FLATCART 2×4、FLATCART DININGにフィットする構造で、運搬時も荷崩れしにくく、スマートに使用できます。
2. 使わないときは折りたためるコンパクト設計
使用しないときは折りたたんで収納できるため、保管時にもかさばりにくく、省スペースで扱えます。
3. 両サイドから荷物を取り出せる構造
コンテナ両側に取り出し口を設けており、積んだ状態でも中の荷物へアクセスしやすい設計です。
4. テーブルとしても使える蓋
フラットなデザインの蓋を採用しており、簡易的な置き台やテーブル面としても活用できます。
5. ロック機能付き蓋
蓋が外れにくいようロックのON/OFF機能を備えており、運搬時の安心感にも配慮しています。
>想定利用シーン
キャンプ、ピクニック、運動会などでの荷物の運搬・整理
ガレージや倉庫での備品収納
イベント現場での資材運搬
日常の買い物やまとめ運び
FLATCART DININGと組み合わせたアウトドアシーンでの活用
>製品HP｜テーブルコンテナ
https://www.products.hanaoka-corp.co.jp/tablecontainer
>花岡車輌公式オンラインストア｜テーブルコンテナ
https://hanaoka-online.com/products/tc
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage2】
>製品概要
製品名：テーブルコンテナブラック
型式：TCBK
内容：コンテナ×1個、蓋×1枚
カラー：ブラック
耐荷重／積載荷重：15kg
発売日：2026年4月20日
対応機種：FLATCART 02、FLATCART 2×4、FLATCART DINING
>対応機種
機種によって対応が分かれますのでご確認の上ご購入ください。
FLATCART 02：荷台の四隅に丸い窪みが付いている仕様が対応機種
FLATCART 2×4：ハンドル側に四角い窪みが付いている仕様が対応機種
FLATCART DINING：全機種
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347342/images/bodyimage4】
今後について
花岡車輌は、運搬・移動の道具を、単なる搬送機器ではなく、使う人の体験価値を高める道具として捉えています。今後も、現場や暮らしの中で生まれるリアルなニーズに向き合いながら、機能性と使いやすさを両立した製品づくりを続けてまいります。
配信元企業：花岡車輌株式会社
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