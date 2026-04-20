Milliken & Company、2025年サステナビリティレポートを発表





サウスカロライナ州スパータンバーグ、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- Milliken & Companyは2025年サステイナビリティレポートを発表し、「人」「地球」「事業活動」の各分野における進捗を詳細に報告しました。これは同社として8年連続のサステナビリティ報告となります。



Milliken released its 2025 Sustainability Report, detailing progress across people, planet, and business conduct, marking the company’s eighth consecutive year of sustainability reporting.



2025年、Millikenは、従業員の安全パフォーマンスにおいて継続的な改善を達成し、安全重篤度率は前年比39%減、業務関連の負傷による休業日数は39％減となりました。これは、安全管理システムと従業員の関与への継続的な努力の成果を示しています。

また、消防士の防護向け非PFAS繊維の開発における進展や床材再利用の取り組みなど、イノベーションも引き続き同社の持続可能性戦略の中心となっています。

Millikenの社長兼CEOであるHalsey Cook氏は「サステナビリティはMillikenのコアバリューであり、2025年も当社のグローバルチームはそのコミットメントを行動に移し続けました」と述べます。「安全性の向上から責任あるイノベーションの推進まで、私たちはより強く、より強靭なビジネスを構築すると同時に、次世代に好影響をもたらすことに注力しています」

本レポートでは、Millikenの科学的根拠に基づく温室効果ガス排出削減目標に対する実績も開示されており、これは「科学的根拠に基づく目標設定イニシアチブ」（Science Based Targets initiative（SBTi））によって検証されています。同社は、スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を2018年を基準年として47％削減し、サプライヤーとの連携、製品レベルのデータの改善、循環型社会に向けたイニシアチブを通じて、スコープ3排出量の削減にも継続的に取り組んでいます。近年、Millikenは、石炭廃止、エネルギー効率向上、再生可能電力に3500万ドル以上を投資しています。さらに、デジタルツールを活用してライフサイクルアセスメントを拡大し、顧客がよりデータ主導の製品選択を行えるようになりました。Millikenの2025年サステナビリティレポートには、独立機関による認証を受けた温室効果ガス排出データ、及び気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に準拠した気候関連の財務情報開示が含まれています。

Millikenのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高法務責任者兼サステナビリティ責任者であるKasel Knight氏は、「サステナビリティへのコミットメントを現実世界での成果につなげるためには、強固なガバナンスと信頼できるデータが不可欠です」と述べます。「このレポートは、透明性を確保し、リスクを管理し、継続的な改善を推進するために必要な規律、システム、説明責任を伴った、当社の長年にわたる継続的な取り組みを反映しています」

Millikenの責任ある事業行動と強固なガバナンスに対するコミットメントは、第三者機関から引き続き高く評価され続けています。2025年には4年連続でEcoVadisゴールド評価を獲得し、「世界で最も倫理的な企業」（World's Most Ethical Companies®）に19年連続で選ばれました。

レポート全文およびその他の開示情報はmilliken.comでご覧いただけます。

Millikenについて

Millikenは材料科学に重点を置き、明日のブレークスルーを今日実現します。当社のテキスタイル、床材、特殊化学品、ヘルスケアソリューションの革新的なポートフォリオは、milliken.comおよびFacebook、Instagram、LinkedInでご覧いただけます。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2958390/Milliken__Company__Milliken_released_its_2025_Sustainability_Report_detailing_progress_across.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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