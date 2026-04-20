Quantitative Brokers、2026年Bond Markets Awardsにて金利・債券取引の革新性が評価される





ニューヨークおよびロンドン、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- グローバルな執行アルゴリズムとデータ主導型分析の独立系プロバイダーであるQuantitative Brokers（以下「QB」）は本日、Markets MediaがThe DESKと共同で開催したBond Markets Awards 2026において、「市場参加者における最も革新的なテクノロジー活用賞（Most Innovative Use of Technology in a Market Participant）」を受賞したことを発表しました。

この賞は、テクノロジー、データ、および執行ワークフローの革新を通じて債券取引を推進する企業を表彰するものです。QBは、米国債、金利先物、および先物オプションを含む金利市場全般にわたるクオンツ執行ソリューションの継続的な開発が評価されました。

QBのCEOであるDavid Kalita氏は次のように述べています。「このような評価をいただき光栄です。これは、クオンツリサーチに裏打ちされた実践的な執行技術を開発し、債券および金利市場においてお客様がより効果的に取引できるよう支援するという当社のコミットメントを反映したものです。」

過去1年間、QBは金利およびデリバティブ市場全体で執行能力を拡大・強化してきました。これには、QBの先物オプション執行アルゴリズムであるStrikerの継続的な開発や、米国現物国債および先物アルゴリズムスイート全体の継続的なパフォーマンス向上が含まれます。QBはまた、アルゴリズム執行の対象範囲をブラジル上場デリバティブにまで拡大し、グローバルな金利商品全般にわたって一貫性のあるデータ主導の執行を求めるお客様のニーズの高まりをサポートしています。

Quantitative Brokersの米州営業責任者であるAndrew Picardi氏は、次のように述べています。「QBの先物オプションおよび米国債の執行アルゴリズムは、現在、機関投資家の市場参加者が利用できる最先端のトレーディングテクノロジーを代表するものです。Strikerのサブティック単位での価格発見および取引能力は、市場における真の先駆けであり、当社のトレジャリースイートは、金利取引における定量的でデータ主導の執行の基準を確立し続けています。これらの機能は、QBが確立した先物執行におけるリーダーシップの上に構築されるものであり、お客様は金利商品群全体にわたる真に包括的なアルゴリズムソリューションを手にすることができます。」

Quantitative Brokersについて

Quantitative Brokersは、機関投資家向けの執行アルゴリズムとデータ主導型分析に特化した独立系のグローバル金融テクノロジー企業です。QBは、先物、オプション、米国現物国債、およびFXの各分野で高度なトレーディングソリューションを提供し、定量的な洞察、自動化、および機関投資家のトレーディングワークフローへのシームレスな統合を通じて、お客様の約定パフォーマンスとトレーディング成果の向上を支援しています。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2797604/Quantitative_Brokers_Logo.jpg?p=medium600

お問い合わせ先：メディアのお問い合わせ先：David Kalita、Dkalita@quantitativebrokers.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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