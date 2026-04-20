「ブロックブラスト！」、日本でローカライズ施策を通じてプレイヤーエンゲージメントを強化

要点：

・「ブロックブラスト！」、季節感のあるビジュアル、ソロチャレンジ、チーム対抗戦を盛り込んだ「桜フェスティバル」イベントを開催

・本イベントは、日本市場におけるローカライズ施策とプレイヤーエンゲージメントへの継続的な注力を反映

・「ブロックブラスト！」、今後も日本向けに市場特性に応じた施策とプレイヤー体験を展開予定

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 4月上旬、「ブロックブラスト！」は、日本のプレイヤーにより身近な体験を届けることを目的に、春をテーマにした期間限定イベント「桜フェスティバル」を開始しました。このイベントには多くの参加が集まり、日本市場向けの季節感のあるゲーム内体験に対するプレイヤーの関心の高さが示されました。

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Block Blast! launched its Sakura Festival in Japan in early April

日本のプレイヤー向けに設計された春の体験

日本の桜の季節に着想を得たこの期間限定イベントでは、季節感のあるビジュアル、個人スコアチャレンジ、チーム対抗戦、コミュニティーでの共有要素を取り入れました。「ブロックブラスト！」は、桜フェスティバルを通じて、ゲームプレイ、季節感のあるデザイン、プレイヤー同士の交流を、日本のプレイヤー向けに設計した形で融合させました。

日本のプレイヤーに向けたさらなる季節感のある体験

日本は引き続き「ブロックブラスト！」にとって重要な市場であり、桜フェスティバルは、日本のプレイヤーにより身近で親しみやすい体験を届けるという同ゲームの幅広い取り組みを反映しています。「ブロックブラスト！」は、App ApeやSensor Tower APACでの受賞を通じても、地域の業界内で高い評価を得ています。

「日本はブロックブラスト！にとって重要な市場であり、今後も日本市場に合わせた、よりローカライズされた魅力的なプレイヤー体験を追求していきます」と、Hungry Studioのブランドマーケティング担当バイスプレジデント、ジェイソン・ワンは述べています。

日本での展開をさらに拡大する中、「ブロックブラスト！」は、現地プレイヤーの関心を反映し、モバイルで気軽に楽しめるリラックスできるゲームやパズルゲームを求めるユーザーとのつながりをさらに深めるため、市場特性に応じた施策を今後も展開していく予定です。

ブロックブラスト！について

「ブロックブラスト！」はHungry Studioが開発した無料のモバイルパズルゲームです。直感的な「ドラッグ・マッチ・消去」のゲームプレイを核に、親しみやすさと戦略性の奥深さを兼ね備えています。2025年には、AppMagicの2025年グローバル・モバイルゲームダウンロードランキングで、総ダウンロード数世界1位となりました。現在、200以上の国と地域で提供されており、世界のデイリーアクティブユーザー数は7,000万人、マンスリーアクティブユーザー数は3億人に達しています。シンプルな仕組みとリラックスできるゲームプレイにより、「ブロックブラスト！」は、現在では優れたモバイルゲームの1つとして、またモバイルで気軽に楽しめる人気のリラックスゲームとして高く評価されています。

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Source: Hungry Studio





