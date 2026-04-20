■ リニューアルの背景：ファッションEC現場の「言葉の壁」を解消

湘南を拠点とする合同会社muiはHPを全面リニューアルしたことをお知らせします。 アパレルやライフスタイル雑貨を展開する企業において、実店舗でのブランド力はあるものの、ECでの集客や広告運用に課題を感じているケースは少なくありません。しかし、一般的な広告代理店との間には「業界特有の感性が伝わらない」「専門用語ばかりで内容が不透明」「ブランドの規模感に合った細やかなサポートが受けにくい」といった、コミュニケーションと運用の乖離が存在していました。 合同会社muiは、こうした現場の痛みを解決するため、「元ファッション企業出身者」による運用特化型チームとして公式サイトを全面リニューアルし、ブランドが大切にしている世界観を深く理解し、データに基づいた誠実な運用を行うことで、クライアントと共に歩む「伴走型パートナー」としての支援体制を強化します。

■合同会社muiが提供する「3つの価値」

1. ファッション業界の「共通言語」で話せる安心感

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運用の現場を知り尽くした「元ファッション業界出身者」が直接担当。業界の慣習を理解しているからこそ、無駄な説明を省き、スムーズな意思疎通が可能です。

2. 専門用語に頼らない「わかりやすい」運用報告

「ROAS」「CPA」といった指標の羅列ではなく、広告がブランドの成長にどう寄与しているかをお伝えします。広告運用のブラックボックス化を防ぎ、担当者様が納得感を持って次の施策を判断できる環境を提供します。

3. Google・Meta広告（Instagram/Facebook）への特化による透明性

私たちは成果を数字で可視化しやすい「運用型広告」に特化しています。SNSマーケティングやSEOなどはあえて行わず、得意領域を絞り込むことで、精度の高い分析を実現しています。データに基づいた客観的な視点を持ち、無理な予算増額や押し売りを一切行わない「誠実なパートナーシップ」を徹底します。

■ 本サービスが特にお役に立てるブランド・企業様

実店舗のブランド価値をECで最大化したい： パルコやルミネ等の商業施設で支持を得ている世界観を、ECでも正しく再現したい。 自社ECを次のステージへ引き上げたい： 現状の運用に限界を感じており、ブランドの成長フェーズに合わせた柔軟かつ専門的なアドバイスを必要としている。 対等な「パートナー」としての並走を求めている： 代理店への丸投げではなく同じ目標に向かって議論し、納得感を持ってプロジェクトを進めたい。

■ 代表メッセージ

広告は単なる数字の管理ではなく、ブランドの想いを理想的な顧客へ届けるための「橋渡し」です。私たちは、ファッション・ライフスタイル領域に特化した専門知見と、現場目線の誠実なコミュニケーションを通じてクライアント様のビジネスに貢献してまいります。 まずは下記からお問い合わせください。

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【会社概要】 合同会社mui 代表 ： 中野涼 所在地 ： 神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目7番8号 事業内容 ： 飲食店の経営、広告代理業、経営・販売等に関するコンサルティング業、レンタカー業、前各号に付帯関連する一切の業務 企業サイト： https://mui-inc.co.jp/