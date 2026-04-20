福祉事業を展開する特定非営利活動法人スローライフ(所在地：埼玉県さいたま市大宮区)は、運営するさいたま市北区の障害者向けグループホーム「mikan(ミカン)」がオープン当初より満室の好評をいただいていることを受け、2026年5月1日(金)に埼玉県さいたま市西区にて「mikan 2号館」を新規オープンいたします。

mikan 2号館では、従来のワンルームタイプからさらに進化した全室1Kタイプの完全個室マンション型グループホームとして、「一人暮らし感覚の自由さ」と「支援のある安心感」を両立した住環境をご提供します。





「さいたま市障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」

詳細URL： https://mikan-home.jp





障害者向けグループホーム「mikan(ミカン)」2号館





■mikan 2号館4つのサポート

1. 1Kタイプへ進化した完全個室設計

バス・トイレ別、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、フローリング、バルコニー、モニター付きインターホン、無料Wi-Fiを完備。ベッド・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・IHクッキングヒーター等の家具・家電も標準装備しており、入居初日から整った生活を開始できます。





完全個室×家具家電付｜ワンルームタイプから1Kタイプへ





2. 栄養バランスに配慮した毎日2食の食事提供

朝食・夕食を毎日提供いたします。主食には五ツ星お米マイスターが厳選した高品質米を使用しています。安全・栄養・おいしさを重視した食事で、入居者の健康と生活リズムを支えます。





3. 個別目標に合わせた就労サポートプログラム

就労継続支援B型・A型事業所の紹介をはじめ、一般就労への移行支援(職場体験・履歴書作成・面接練習)、日中活動の提案、生活リズムの構築支援など、一人ひとりの目標に応じたサポートを提供します。





4. 心と体を守る健康管理サポート

服薬管理・通院同行・日々の体調チェックを実施するほか、精神的な不安や悩みに寄り添う支援体制を整えています。









■周辺環境・アクセス

最寄り駅はJR川越線・埼京線「指扇駅」。大宮駅まで電車で13分、東京池袋まで快速約40分と交通利便性に優れています。閑静な住宅街に位置し、スーパー(ライフ・マイカイマート)、ドラッグストア(スギ薬局)、総合病院(指扇病院)、銀行(武蔵野銀行・りそな銀行等)など、日常生活に必要な施設が徒歩圏内に充実しています。









■施設概要

施設名称 ： さいたま市障害者向けグループホーム mikan 2号館

所在地 ： 埼玉県さいたま市西区土屋

開設日 ： 2026年5月1日(金)

部屋タイプ ： 全室 1Kタイプ 完全個室

入居対象 ： 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方(精神・知的・発達障害等)

家賃 ： 45,000円／月(共益費：7,000円)

(家賃補助最大適応10,000円)

食費 ： 朝食450円・夕食500円

アクセス ： JR川越線・埼京線 指扇駅 南口 徒歩3分

営業時間 ： 終日

定休日 ： なし

空き部屋数 ： 5部屋

お問い合わせ： 0120-137-226 (平日10時～18時)

https://mikan-home.jp/contact/ (24時間受付)

HP ： https://mikan-home.jp









■会社概要

商号 ： 特定非営利活動法人スローライフ

所在地 ： 〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3丁目197番地 星野第2ビル504号室

事業内容： 障がい者の日常生活及び社会生活を支援する障がい福祉サービス事業

HP ： https://mikan-home.jp