立ち飲みフェス実行委員会(実行委員長：猪口 朋彦、企画・運営：株式会社アイドマ)が、神奈川県海老名市・海老名中央公園にて、ゴールデンウィークの2026年5月1日(金)～3日(日)の3日間「酒とうまいもんフェス」を開催いたします。





告知画像





本イベントは、バラエティ豊かなお酒を厳選、誰もが気軽に楽しめる場を創出。立ち飲みイベントを通じて“みなさんのご縁を繋いでいく！”ことをコンセプトとする「立ち飲みフェス実行委員会」協力のイベントです。

今回は、海老名市にて海老名指定管理グループ主催、ビナウォーク協賛のもと盛大に開催。家族で楽しめるグルメフェスです。





公式ホームページURL： https://umaimon.shitamachi-highball.com/









【イベント概要】

酒とうまいもんフェス

食べ歩きにぴったりな屋台グルメとクラフトビールやサワーなどのお酒が勢揃い！





・日程：2026年5月1日(金)～3日(日)

・時間：11:00～20:00 ※最終日のみ19:00まで

・場所：海老名中央公園(ビナウォーク 隣接)神奈川県海老名市中央1-4-1





雨天決行予定です。荒天時には中止となる場合がございます。

その際はビナウォークおよび、立ち飲みフェス実行委員会の公式ホームページにてお知らせいたします。





約30ブースが出店し、全国各地の「うまいもん」が集結します！

海老名発のパンから作ったクラフトビール、行列のできる大阪のたこ焼き、博多の人気鶏皮などお子様に大人気の縁日やフルーツ飴も！

ステージではDJや大道芸が行われ、イベントを盛り上げます。





金魚 たこ焼き









◆内容(詳しくはイベント特設サイトをご覧ください)

・お酒 ：全12店

・グルメ ：全16店

・その他縁日：全2店









◆電車でのアクセス

小田急小田原線・相鉄線・JR相模線

海老名駅徒歩1分









◆注意事項

・ペットを連れてのご入場は可能です。

・各店の支払い方法は現金での決済が主となります。一部店舗ではクレジットカード、ICカード、PayPay等の支払いが可能です。

・雨天決行予定です。荒天時には中止となる場合がございます。公式ホームページ、Instagram等でお知らせいたします。









主催： 海老名指定管理グループ／協賛：ビナウォーク／協力：立ち飲みフェス実行委員会

URL ： https://umaimon.shitamachi-highball.com/