乾杯の数だけうまいもんがある！家族で楽しめるお酒とグルメのフェス ゴールデンウィークにビナウォークで開催！「酒とうまいもんフェス」5月1日(金)～3日(日)
立ち飲みフェス実行委員会(実行委員長：猪口 朋彦、企画・運営：株式会社アイドマ)が、神奈川県海老名市・海老名中央公園にて、ゴールデンウィークの2026年5月1日(金)～3日(日)の3日間「酒とうまいもんフェス」を開催いたします。
告知画像
本イベントは、バラエティ豊かなお酒を厳選、誰もが気軽に楽しめる場を創出。立ち飲みイベントを通じて“みなさんのご縁を繋いでいく！”ことをコンセプトとする「立ち飲みフェス実行委員会」協力のイベントです。
今回は、海老名市にて海老名指定管理グループ主催、ビナウォーク協賛のもと盛大に開催。家族で楽しめるグルメフェスです。
公式ホームページURL： https://umaimon.shitamachi-highball.com/
【イベント概要】
酒とうまいもんフェス
食べ歩きにぴったりな屋台グルメとクラフトビールやサワーなどのお酒が勢揃い！
・日程：2026年5月1日(金)～3日(日)
・時間：11:00～20:00 ※最終日のみ19:00まで
・場所：海老名中央公園(ビナウォーク 隣接)神奈川県海老名市中央1-4-1
雨天決行予定です。荒天時には中止となる場合がございます。
その際はビナウォークおよび、立ち飲みフェス実行委員会の公式ホームページにてお知らせいたします。
約30ブースが出店し、全国各地の「うまいもん」が集結します！
海老名発のパンから作ったクラフトビール、行列のできる大阪のたこ焼き、博多の人気鶏皮などお子様に大人気の縁日やフルーツ飴も！
ステージではDJや大道芸が行われ、イベントを盛り上げます。
金魚 たこ焼き
◆内容(詳しくはイベント特設サイトをご覧ください)
・お酒 ：全12店
・グルメ ：全16店
・その他縁日：全2店
◆電車でのアクセス
小田急小田原線・相鉄線・JR相模線
海老名駅徒歩1分
◆注意事項
・ペットを連れてのご入場は可能です。
・各店の支払い方法は現金での決済が主となります。一部店舗ではクレジットカード、ICカード、PayPay等の支払いが可能です。
・雨天決行予定です。荒天時には中止となる場合がございます。公式ホームページ、Instagram等でお知らせいたします。
主催： 海老名指定管理グループ／協賛：ビナウォーク／協力：立ち飲みフェス実行委員会
URL ： https://umaimon.shitamachi-highball.com/