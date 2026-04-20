ＭＳプラスワン少額短期保険株式会社(代表取締役：大道 武志、以下、当社)は、2026年3月25日より『レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)』の販売を開始いたしました。

URL： https://www.ms-plus1.com/service/leisuresports/





本商品は、レジャーやスポーツ中のケガや賠償責任に加え、「熱中症」のリスクもまとめて補償する商品として、1日単位で加入できる保険では業界初※となります。

気象庁の予報によると、今年のゴールデンウィーク(GW)は東日本・西日本を中心に平年よりも気温が高くなる傾向が予想されています。GWは、お出かけムードが高まる一方、身体が暑さに慣れておらず、熱中症リスクが増加する時期でもあります。当社は、スマホで手軽に備えられる『レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)』の提供を通じて、GWにお出かけされる皆さまの万が一の熱中症への備えを提供し、健康で安心して余暇を楽しめる環境づくりに貢献してまいります。





※ＭＳプラスワン少額短期保険調べ(2026年2月末時点、国内損害保険会社および少額短期保険業者における同種の保険を調査)





レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)





■今年のGWは「熱中症」に注意！事前の対策と備えが必要な理由

行楽シーズンであるGWは、キャンプやBBQ、野外フェスなど、屋外でのレジャーを楽しむ人が増える時期です。しかし、今年のGWは気象庁の1か月予報でも「全国的に高温傾向」と発表されており、身体が暑さに慣れていないこの時期は熱中症のリスクが高くなります。

実際に消防庁のデータによると、2025年5月の熱中症による救急搬送者数は全国では2,614人に上ります。GWは真夏ほど暑さが警戒されにくく、対策がおろそかになりがちですが、屋外レジャーなどで活発に動くため実は熱中症になりやすい危険な時期でもあり、熱中症対策が不可欠です。









■業界初！「もしも」のケガも「まさか」の熱中症も、1日単位で補償

当社は、不安を抱えることなくレジャーやスポーツを楽しめる環境を提供するため、2026年3月25日よりレジャー・スポーツ傷害保険(1日型)の販売を開始いたしました。

本保険の最大の特長は、従来の「自身のケガ」や「他人への損害賠償」に加え、「熱中症」リスクを補償対象とした点です。これにより、熱中症による救急搬送※や入院・通院時の急な出費を「一時金」でサポートし、レジャー時のリスクを包括的にカバーいたします。

※医師の判断により点滴治療を受けた場合









■レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)の3つの特長

特長1：保険選びに悩まない！レジャー・スポーツシーンに合わせた6つのプラン

レジャーやスポーツによってケガや事故のリスクは異なりますが、それぞれのシーンに合わせた補償をあらかじめ6つのプランにパッケージ化しました。複雑な保険選びに悩むことなく、手軽に最適な安心を備えられます。





プラン一覧





特長2：忙しい出発前でも安心！スマートフォンから約5分で契約可能な簡単申し込み

専用ホームページから約5分で簡単にお手続きが可能です。当日「熱中症補償ありプラン」に申し込む場合、当日午前9時までのお申し込みで、当日午前10時から補償開始されます。





特長3：リーズナブルに備える！1日300～500円の手頃な保険料で最大6名まで一括ご契約

保険料は1日あたり300～500円で、必要な時に必要な期間(最長7日まで)だけご契約いただけます。代表者1名のお手続きで最大6名までまとめてご契約できるため、家族でのキャンプやサークル活動などに最適です。









■商品概要

商品名 ： レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)

ペットネーム： 1DAYレジャー・スポーツ保険

プラン ： (1)スポーツ・レジャー全般、(2)ゴルフ、

(3)ハイキング・軽登山、(4)スキー・スノボ、

(5)キャンプ・BBQ、(6)フェス・スポーツ観戦の6プランから選択※

※熱中症補償あり・熱中症補償なしの2パターンを提供

(熱中症補償は3月下旬～11月上旬の期間で販売、

熱中症補償なしのプランは通年販売)

補償内容 ： 死亡保険金や入院時一時保険金、賠償保険金などに加え、

救援者費用、ホールインワン・アルバトロス費用、熱中症一時金、

食中毒一時金など、レジャー・スポーツに合わせた補償が

あらかじめセットされています。

保険期間 ： 補償開始日時より1日(24時間)、最長7日まで設定可能

保険料 ： 300～500円／1日

ご契約方法 ： オンライン(スマートフォン・PC)経由

URL ： https://www.ms-plus1.com/service/leisuresports/









当社は、今後も多様化するお客さまのニーズに応える商品・サービスの開発・提供を通じて、お客さまの安心に貢献してまいります。