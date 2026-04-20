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札幌大学野球部の投手コーチに元プロ野球・北海道日本ハムファイターズの瀬川隼郎氏が就任 ― 春季リーグ制覇に向け投手陣の強化を図る
札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）はこのたび、2026年シーズンから、プロ野球の北海道日本ハムファイターズなどで活躍した瀬川隼郎氏が野球部の投手コーチに就任することを発表した。瀬川氏の就任により、同部のさらなる躍進が期待される。
瀬川氏は札幌市出身で、小学4年生から野球を始めた。北海高等学校では1年秋からエースとして活躍し、高校卒業後は社会人野球の室蘭シャークス（現・日本製鉄室蘭シャークス）に入団。その後、都市対抗野球大会や日本選手権での活躍を経て、2014年に北海道日本ハムファイターズからドラフト5位で指名され、翌年にはプロ初登板を果たした。2017年の退団後は室蘭シャークスに復帰し、選手兼コーチとしてチームを支え、2022年に現役を引退した。
今後は札幌大学野球部の投手陣を指導し、春季リーグ制覇に向けたチームの強化を目指す。
瀬川氏は投手コーチ就任にあたり「本年より札幌大学野球部投手コーチに就任しました。瀬川です。学生に指導するのは初めてですが、今までに経験したことを出し惜しみせず選手に伝え、選手の育成に全力で取り組みます」と抱負を述べている。
○札幌大学野球部について
1967年6月、札幌大学開学から2か月後に創部。翌年には全日本大学野球連盟に正式加盟し、初代監督となる奥村博氏のもと「札幌大学野球部」が誕生した。
1970年に北海道大会で初優勝を飾り、全日本大学野球選手権でベスト8進出。以来、全日本大学野球選手権大会出場21回、明治神宮野球大会には9度の出場を果たしている。
2025年からは元プロ野球選手・コーチの佐藤真一監督が指揮を執り、リーグ制覇に向けて練習に励んでいる。
https://www.sapporo-u.ac.jp/club-circle/baseball.html
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学スポーツセンター
TEL：011-852-9177
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
瀬川氏は札幌市出身で、小学4年生から野球を始めた。北海高等学校では1年秋からエースとして活躍し、高校卒業後は社会人野球の室蘭シャークス（現・日本製鉄室蘭シャークス）に入団。その後、都市対抗野球大会や日本選手権での活躍を経て、2014年に北海道日本ハムファイターズからドラフト5位で指名され、翌年にはプロ初登板を果たした。2017年の退団後は室蘭シャークスに復帰し、選手兼コーチとしてチームを支え、2022年に現役を引退した。
瀬川氏は投手コーチ就任にあたり「本年より札幌大学野球部投手コーチに就任しました。瀬川です。学生に指導するのは初めてですが、今までに経験したことを出し惜しみせず選手に伝え、選手の育成に全力で取り組みます」と抱負を述べている。
○札幌大学野球部について
1967年6月、札幌大学開学から2か月後に創部。翌年には全日本大学野球連盟に正式加盟し、初代監督となる奥村博氏のもと「札幌大学野球部」が誕生した。
1970年に北海道大会で初優勝を飾り、全日本大学野球選手権でベスト8進出。以来、全日本大学野球選手権大会出場21回、明治神宮野球大会には9度の出場を果たしている。
2025年からは元プロ野球選手・コーチの佐藤真一監督が指揮を執り、リーグ制覇に向けて練習に励んでいる。
https://www.sapporo-u.ac.jp/club-circle/baseball.html
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学スポーツセンター
TEL：011-852-9177
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/