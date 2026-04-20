札幌大学野球部の投手コーチに元プロ野球・北海道日本ハムファイターズの瀬川隼郎氏が就任 ― 春季リーグ制覇に向け投手陣の強化を図る

札幌大学野球部の投手コーチに元プロ野球・北海道日本ハムファイターズの瀬川隼郎氏が就任 ― 春季リーグ制覇に向け投手陣の強化を図る