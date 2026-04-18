Bigme、E Inkメイン画面＋LCDサブ画面のデュアルスクリーンスマートフォンを発表

Shenzhen Dawo Cloud Reading and Writing Technology Co., Ltd.

Bigme、カラーE Ink＋LCDデュアルスクリーン予約開始（bigme.vip(http://bigme.vip/)）。

6.13インチE Inkメイン＋LCDサブ。5G、デュアルSIM、GPS、NFC搭載。ミニスタイラスで手書き可能。

LCDがE Inkの弱点（色・動画・自撮り）を補い、目に優しいE Inkと併用。従来の課題を解決する一台。

メイン画面（6.13インチE Inkディスプレイ）

カラーと白黒のE Inkオプション（白黒：300PPI、カラー：150PPI）。53fps、ブルーライトなし、目に優しい設計で長時間使用可能。

オプションのミニスタイラスで自然な手書きを実現。メモや読書中の注釈も簡単に。Bigme独自のInfinity Canvasで、無限に続く紙のようにスケッチ、メモ、議事録などを自由に記録・拡張できる。

サブ画面（LCDディスプレイ）

360×360の解像度、リアルな色再現、鮮やかな表示効果、応答性の高いタッチ、スムーズな操作により、さまざまな日常的なインタラクションのニーズを満たし、サブ画面にさらなる楽しさを加えます：

自撮り/写真： リアカメラを使用して高解像度の自撮りを撮影し、ポーズや表情を調整しながら、最高の自分を撮影できます

写真の表示： サブ画面でいつでも写真を表示できます。E Inkの色の制限を克服し、大切な思い出を鮮やかでカラフルに永遠に保ちます

カスタマイズ可能なスクリーンセーバー： お気に入りの画像（家族の写真、個人の写真、サインなど）でサブ画面の壁紙をカスタマイズできます

時刻/天気表示： 現在の時刻と天気情報を表示し、すばやく便利にアクセスできます

電話/テキスト通知： 着信やメッセージのアラートを表示し、プライバシーを損なうことなく重要な情報を見逃しません

AIペットコンパニオン： ペット写真→ワンタップでアニメ化、音声対応。

サブ画面は必要なときに支援し、メイン画面は目の健康に優しいE Ink体験に専念し続け、真のデュアルスクリーンコラボレーションを実現します。

コア仕様と接続性

プロセッサとバッテリー： Dimensity 1080オクタコアプロセッサ、Android 14 OS、4500mAhバッテリー

5G + デュアルSIMスロット： グローバル5Gバンドに対応、デュアルnano SIM同時スタンバイ、HD音声通話

GPS： 正確なナビゲーション - 旅行、ランニング、ライドヘイリングなどに完全に使用可能

その他： NFC、赤外線リモコン、コンパス、Bluetooth 5.2、Type-C、指紋ロック解除、18W高速充電など

予約情報と構成オプション

Bigmeのデュアルスクリーンスマートフォンは、公式ウェブサイト（bigme.vip/）で予約受付を開始しています。画面はカラーE Ink＋LCDまたは白黒E Ink＋LCDの2つのバージョンがあります。メモリオプションには8GB+128GBと12GB+256GBが含まれます。複数の構成オプションが利用可能で、スーパーアーリーバード、アーリーバード、VIP割引が提供されています。具体的な価格と出荷日については、公式ウェブサイトのお知らせをご参照ください。

2020年、Bigmeは10.3インチカラーE-Ink端末「B1 Pro」を発売。当時は白黒が主流の中、未開拓市場に挑戦。同年に2つの革新賞を受賞し、現在はカラーE-Ink業界のリーディングブランドへと成長しました。

2023年、BigmeはKaleido 3端末「inkNote Color」（80万ドル）、Gallery 3端末「Galy」（70万ドル）、デスクトップ端末「B251」（26万ドル）と、3つの製品を次々に発売。国際市場での地位を確固たるものにした。

Bigmeの製品ラインは多様な画面シナリオを網羅しています。

オフィス：フラッグシップ「B10」はDimensity 1080、Android 14を搭載し、AnTuTuベンチマークで72万点超を記録しています。25.3インチモニター「B251」は、長時間のデスクワークやオフィス利用に適したモデルです。

ライトオフィス：「B7 Pro」は4G通話対応、オフィスと学習のデュアルシステムで1台2役。

読書：「B6」はコンパクトなAIリーダーで豊富なリソースとAI統合。

モバイル：HiBreak Plusに加え、5GカラーE-Inkスマホ「HiBreak Pro」はSNS・決済・ナビも可能。

ホーム：「F7」カラーE-Inkフォトフレームは静止表示時ほぼ無消費電力、無光害で目に優しく省エネ。

オフィスデスクから書斎、ポケットからナイトテーブルまで。Bigmeの理念は明確です。目の保護は読書時だけでなく、あらゆる画面シーンに統合されるべきです。

Bigmeは2008年から18年間E-Ink業界に従事。独自技術「xRapid」（60fps超え目前）、「xClear」（残像対策）、「xColor」（色再現向上）が核心的競争力。オープンAndroid・AI・フラッグシップ性能を投入し、「視覚的健康と紙のような読書体験」を実現。最新「B10」は6900mAh・8マイク・AI議事録生成など、モバイルワークステーションとして注目。

E-Inkスクリーンに本当にできることとは？ Bigmeの答え：電子書籍リーダー以上の存在。オフィス端末、スマホ、モニター、学習端末、フォトフレーム――生活のほぼすべての画面シーンをカバーできる。

今後のさらなるブレークスルーにご期待ください。

Bigmeは日本で強力な販売チャネルを有しています。公式サイトのほか、AmazonやAliExpressなどにも出品しており、日本での販売は好調です。

Bigme双屏スマートフォンの新着情報を予約する：

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