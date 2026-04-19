祇園祭ごみゼロ大作戦 2026 ボランティアリーダー大募集！！

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

祗園祭ごみゼロ大作戦 とは

祇園祭ごみゼロ大作戦は、祇園祭の宵山において、ごみ減量に取り組む日本最大級の環境保全活動です。2014年からスタートし、今年で13年目になる活動です。毎年、2000人を超すボランティアスタッフのみなさんと共に活動しています。そこでごみゼロ大作戦の準備段階からこの活動に関わり、当日ボランティアスタッフをコーディネートするボランティアリーダーを募集しています。

初めてボランティアをしてみようかなという大学生から、元気なシニア世代まで幅広い年代の方々が毎年参加しています。個人でも、お友達同士でも、初めてでも気軽に参加できるボランティアです。奮ってご応募ください！！



活動内容

・祇園祭に向けた準備等の事前活動

・当日ボランティアの誘導、コーディネート、活動サポート

・祇園祭会場での情報伝達や調整

・祇園祭会場での来場者からの問い合わせ対応

・祇園祭の事後活動 など



こんな方が参加しています！

・ボランティアをしてみたい大学生

→リーダの多くは大学生です。これまでボランティアをしたことのない人も多く参加しています。

・環境問題に興味がある社会人の方

・・・等様々な方が参加しています

過去の参加者の声

・京都市内にある、他大学の学生と出会い、たくさんの友達ができました！

・ごみゼロ大作戦で出会ったリーダーの仲間とは、今でもご飯に行ったり、連絡を取り合っています。

・毎年、友人同士で参加する夏の恒例行事になっています！

・祭りでこれほどゴミが出ているとは知らなかった。環境問題について改めて考える機会になった。



こんな方を求めています！

・環境問題、またお祭りやイベントの運営に興味のある方

・チームで何かを作り上げることが好きな方、これまでにそのような経験がある方

・リーダーシップスキル/コーディネートスキルを高めたい方

・18歳以上の方（高校生は不可）

・6月から7月にかけての研修および事前準備に参加することが可能で、期間中、継続的に活動できる方

未経験の方でも安心して参加できるよう、研修を行います！京都市内にある様々な大学生、社会人と出会える機会です！ぜひご参加ください！

活動日

【メイン活動日】

・7月15日（水）宵宵山

・7月16日（木）宵山



【事前・事後のリーダー研修会】

■6月6日（土）10:00~17:00 京都市下京中学校成徳学舎

・リーダー研修1 ※参加必須

・参加メンバー同士が知り合う

・祇園祭ごみゼロ大作戦の概要を知る（１）

・環境問題の現状やリユース食器を知る など



■6月13日（土）10:00~17:00 京都市下京中学校成徳学舎

・リーダー研修2 ※参加必須

・祇園祭ごみゼロ大作戦の概要を知る（２）

・参加メンバー同士が知り合う

・フィールドワーク など

■6月27日（土）10:00~16:00 京都府立山城総合運動公園（宇治市・太陽が丘）

・リーダー研修3 ※参加必須

・リーダー研修4の実践研修について

・リーダー研修4当日の動きを確認する

・会場の下見 など



■7月4日（土）5日（日）※いずれか1日 京都府立山城総合運動公園（宇治市・太陽が丘）

・リーダー研修4 ※参加必須

・イベントでのリユース食器システムのマネジメント実習

・エコステーションの運営実習 など（実習時間調整中）

■７月11日（土）10:00~17:00 京都市下京中学校成徳学舎または高倉小学校

・リーダー研修5 ※参加必須

・当日に向けた実践的な動きの確認

・エリアのフィールドワーク

・マニュアルの確認マニュアルの確認（シーバーの取り扱い、一般ボランティアについて、備品についてなど）



■8月1日（土）振り返り会 15:00~17:30 打ち上げ 18:00~20:00

・リーダー活動振り返り会・打ち上げ

・祇園祭ごみゼロ大作戦2026を振り返る

・来年の活動に向けて意見交流 など



募集定員

150人

※募集定員は変更となる場合があります。

※先着順（募集定員に達し次第締切となります。）



募集締切

2026年5月23日（土）23:59まで

※今年度の祇園祭ごみゼロ大作戦は、今後の状況の変化に伴い、活動形態に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

参加方法

ボランティア活動情報共有プラットフォーム「Volalog」(https://volalog.com/leader)よりお申し込みください。



祇園祭ごみゼロ大作戦への関わり方

祇園祭ごみゼロ大作戦には、ボランティアリーダー以外にもさまざまな関わり方ができます。

例えば...

１.当日、気軽に数時間だけ参加する。詳しくは、こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000146427.html)をご覧ください。

２.寄付や協賛をして活動を応援する。詳しくは、こちら(https://www.gion-gomizero.jp/donation/)をご覧ください。







お問い合わせ

一般社団法人 祇園祭ごみゼロ大作戦(https://www.gion-gomizero.jp/)

〒601-8004

京都市南区東九条東山王町27 元山王小学校1階

NPO法人地域環境デザイン研究所ecotone内



TEL：080-4396-0590

MAIL：info@gion-gomizero.jp

HP：https://www.gion-gomizero.jp/

きょうとNPOセンターについて

祇園祭ごみゼロ大作戦は、京都で活動するNPOや行政、企業とが連携して活動を行っており、きょうとＮＰＯセンターは事務局のサポートを担っています。